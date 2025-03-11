Лина Костенко — невероятная наша современница, которой через неделю исполнится 95 лет. По случаю такой важной даты в библиотеке Грушевского пройдет встреча, где можно будет не только узнать о ее жизненном пути, но и почитать любимые стихи.

Екатерина Егорушкина, Игорь Жалоба — еще одни герои культурных событий нашего города на этой неделе. Именно им будут посвящены встречи в одесских библиотеках.

А еще, вас ждет увлекательная детективная история искусства. Вам расскажут об истории подделок, краж, черном рынке. Будет интересно. Любителей джаза ждет очередной урок Музыкальной Академии, который проведет Елена Шевченко. На этот раз она расскажет о легендарном музыканте Джордже Бенсоне.

Что: Литературная встреча с Екатериной Егорушкиной

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 11 марта, 16:00



Что: Встреча с историком, воином ВСУ Игорем Скаргой

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 12 марта, 16:00



Что: Детективная история искусства: раскрытие тайн подделок и воровства

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 12 марта, 16:00



Что: Лина Костенко: слово, творящее свободу

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 13 марта, 15:30



Что: Джазовая академия. Встреча, посвященная Джорджу Бенсону

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 13 марта, 17:00

