День людей похилого віку: коли і навіщо з’явилося це свято

День людей похилого віку – чудова можливість сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам праці, пенсіонерам та всім людям похилого віку за їхню доброту та мудрість, багаторічну самовіддану працю та неоціненний внесок у розвиток України.

Як з’явилося це свято

14 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 1 жовтня Міжнародним днем ​​людей похилого віку з метою підвищення поінформованості про виклики та можливості, пов’язані зі старінням населення. Мета свята – визнання ролі людей похилого віку у суспільстві та підвищення поінформованості про їхні потреби. Згодом цей день став важливим для багатьох країн, які організовують різноманітні заходи, присвячені людям похилого віку.

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Україна як повноправний член ООН підтримала ініціативу міжнародного співтовариства та з 1991 року щороку відзначає цей день.

Згідно з міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. До 2050 року кількість таких людей у ​​багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі (т.зв. процес старіння націй), а загальна кількість у світі становитиме два мільярди людей.

Надважливим, на думку ООН, необхідне активне використання виробничого та творчого потенціалу людей старшого віку. Суспільство має одночасно допомагати долати психологічну межу старості та зменшувати тягар соціальних витрат на молодих людях за рахунок працюючих пенсіонерів.

Як відзначають День людей похилого віку

Цього дня у різних країнах відбуваються різноманітні святкові заходи – це і фестивалі, і різноманітні концерти, і театральні вистави, і благодійні виставки, а також різноманітні вечори відпочинку, чаювання, танці, екскурсії, конгреси та конференції на захист прав людей похилого віку.

Це день, коли прийнято виявляти повагу та надавати всілякі знаки уваги людям старшого покоління. Представники бізнесу влаштовують для них знижки в магазинах та різні послуги.

Також у День людей похилого віку підтримують тих, хто вже не в змозі сам про себе подбати – їм намагаються зробити якісь приємні подарунки.

Тож не забудьте привітати сьогодні своїх літніх родичів та знайомих, якщо ще не зробили цього та побажайте їм міцного здоров’я, довголіття, радості, сердечного тепла, любові, душевного спокою, добра та віри у краще майбутнє! І нехай завжди їх оточують увагою та піклуванням близькі люди, радують своїми успіхами діти, онуки та правнуки та ніщо не затьмарює їхні будні.