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Де в Одесі допоможуть повернути дитину із окупації додому?

Де в Одесі допоможуть повернути дитину із окупації додому?

Центр надання адміністративних нагадує, що в Одесі працює Консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сюди можуть приходити по допомогу всі, хто опинився у складній життєвій ситуації через війну чи втратив дитину в окупації.

Тут ви можете повідомити:

  • про дитину, що загубилася;
  • про злочин, скоєний проти дитини;
  • якщо ви виявили дитину без супроводу дорослих;
  • якщо вам відомі факти депортації дитини;
  • про примусову зміну громадянства та документів дитини;
  • про інші порушення прав дитини під час війни.

Чим саме допомагають у центрі:

  • роз’яснюють про можливі варіанти повернення дитини чи сім’ї з дітьми з-під окупації в Україну;
  • отримати свідоцтво про народження дитини в умовах воєнного стану або її легалізацію, якщо документ отримано на окупованій території;
  • налагодити контакт з дитиною, вивезеною батьком за кордон;
  • заповнити форми розшуку дитини або заявку на отримання допомоги дітям, які отримали травми внаслідок війни;
  • інші питання, пов’язані з порушеннями прав людини.

Як зв’язатися з центром?

Якщо у вас виникли питання або вам потрібна консультація, телефонуйте:

  • 0 (800) 50-17-20;
  • (066) 823-64-88 або (048) 722-05-22;
  • (044) 299-74-08 (для дзвінків з-за кордону).

Усі дзвінки на території України безкоштовні. Також можна надіслати листа на електронну пошту – hotline@ombudsman.gov.ua

Прийом громадян Консультаційного центру уповноваженого з прав людини проводиться на вул. Канатна, 83 (офіс №103).

Час роботи: понеділок-четвер — з 9.00 до 18.00, п’ятниця — з 9.00 до 17.00, обід — з 13.00 до 13.45.

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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