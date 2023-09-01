Де в Одесі допоможуть повернути дитину із окупації додому?

Центр надання адміністративних нагадує, що в Одесі працює Консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сюди можуть приходити по допомогу всі, хто опинився у складній життєвій ситуації через війну чи втратив дитину в окупації.
Тут ви можете повідомити:
- про дитину, що загубилася;
- про злочин, скоєний проти дитини;
- якщо ви виявили дитину без супроводу дорослих;
- якщо вам відомі факти депортації дитини;
- про примусову зміну громадянства та документів дитини;
- про інші порушення прав дитини під час війни.
Чим саме допомагають у центрі:
- роз’яснюють про можливі варіанти повернення дитини чи сім’ї з дітьми з-під окупації в Україну;
- отримати свідоцтво про народження дитини в умовах воєнного стану або її легалізацію, якщо документ отримано на окупованій території;
- налагодити контакт з дитиною, вивезеною батьком за кордон;
- заповнити форми розшуку дитини або заявку на отримання допомоги дітям, які отримали травми внаслідок війни;
- інші питання, пов’язані з порушеннями прав людини.
Як зв’язатися з центром?
Якщо у вас виникли питання або вам потрібна консультація, телефонуйте:
- 0 (800) 50-17-20;
- (066) 823-64-88 або (048) 722-05-22;
- (044) 299-74-08 (для дзвінків з-за кордону).
Усі дзвінки на території України безкоштовні. Також можна надіслати листа на електронну пошту – hotline@ombudsman.gov.ua
Прийом громадян Консультаційного центру уповноваженого з прав людини проводиться на вул. Канатна, 83 (офіс №103).
Час роботи: понеділок-четвер — з 9.00 до 18.00, п’ятниця — з 9.00 до 17.00, обід — з 13.00 до 13.45.
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