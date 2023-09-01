Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе помогут вернуть ребенка из оккупации домой?

Где в Одессе помогут вернуть ребенка из оккупации домой?

Центр предоставления административных напоминает, что в Одессе работает Консультационный центра Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Сюда могут приходить за помощью все, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за войны или потерял ребенка в оккупации.

Здесь вы можете сообщить:

  • о потерявшемся ребенке;
  • о преступлении, совершенном против ребенка;
  • если вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;
  • если вам известны факты депортации ребенка;
  • о принудительном изменении гражданства и документов ребенка;
  • о других нарушениях прав ребенка во время войны.

Чем именно помогают в центре:

  • разъясняют о возможных вариантах возвращения ребенка или семьи с детьми из-под оккупации в Украину;
  • получить свидетельство о рождении ребенка в условиях военного положения или его легализации, если документ получен на оккупированной территории;
  • установить контакт с ребенком, вывезенным родителем за границу;
  • заполнить формы розыска ребенка или заявку на получение помощи детям, которые получили травмы в результате войны;
  • другие вопросы, связанные с нарушениями прав человека.

Как связаться с центром?

Если у вас возникли вопросы или вам необходима консультация, звоните:

  • 0 (800) 50-17-20;
  • (066) 823-64-88 или (048) 722-05-22;
  • (044) 299-74-08 (для звонков из-за границы).

Все звонки на территории Украины бесплатны. Также можно отправить письмо на электронную почту — hotline@ombudsman.gov.ua

Прием граждан Консультационного центра уполномоченного по правам человека проводится по адресу улица Канатная, 83 (офис №103).

Время работы: понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17. 00, обед — с 13.00 до 13.45.

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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