Где в Одессе помогут вернуть ребенка из оккупации домой?

Центр предоставления административных напоминает, что в Одессе работает Консультационный центра Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Сюда могут приходить за помощью все, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за войны или потерял ребенка в оккупации.
Здесь вы можете сообщить:
- о потерявшемся ребенке;
- о преступлении, совершенном против ребенка;
- если вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;
- если вам известны факты депортации ребенка;
- о принудительном изменении гражданства и документов ребенка;
- о других нарушениях прав ребенка во время войны.
Чем именно помогают в центре:
- разъясняют о возможных вариантах возвращения ребенка или семьи с детьми из-под оккупации в Украину;
- получить свидетельство о рождении ребенка в условиях военного положения или его легализации, если документ получен на оккупированной территории;
- установить контакт с ребенком, вывезенным родителем за границу;
- заполнить формы розыска ребенка или заявку на получение помощи детям, которые получили травмы в результате войны;
- другие вопросы, связанные с нарушениями прав человека.
Как связаться с центром?
Если у вас возникли вопросы или вам необходима консультация, звоните:
- 0 (800) 50-17-20;
- (066) 823-64-88 или (048) 722-05-22;
- (044) 299-74-08 (для звонков из-за границы).
Все звонки на территории Украины бесплатны. Также можно отправить письмо на электронную почту — hotline@ombudsman.gov.ua
Прием граждан Консультационного центра уполномоченного по правам человека проводится по адресу улица Канатная, 83 (офис №103).
Время работы: понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17. 00, обед — с 13.00 до 13.45.
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