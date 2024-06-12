Де та як перевірити на безпечність нехарчову продукцію

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції «Увага». На сайті можна перевірити, чи безпечна та, чи інша продукція.
База сайту «Увага» включає такі категорії товарів, як: дитячі товари, будівельні вироби та матеріали, промислові вироби та обладнання, паливо, медичні вироби, мийні засоби, електричні та електронні прилади, косметичні засоби тощо.
Щоб скористатися сайтом, відкрийте посилання — uvaga.gov.ua. Далі перейдіть у розділ «Небезпечна продукція, виявлена на ринку» та оберіть вид продукції, наприклад: вимірювальні прилади або дитячі товари. Вкажіть торговельну марку, назву, країну та рік виготовлення продукції та натисніть пошук. На сайті має з’явитися інформація про виріб, що перевіряється, якщо її немає, значить з товаром усе гаразд.
Також із наявністю небезпечної продукції можна ознайомитися в підрозділах на головній сторінці сайту — за типом продукції. Там вказують номер і країну надходження, характер ризику від цієї продукції, наприклад: дитяча іграшка (номер та рік сповіщення) під час контакту може спричинити головний біль або запаморочення. У розділі «Поради споживачеві» зазначено контакти органів ринкового нагляду та сфери їхніх повноважень.