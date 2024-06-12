Де та як перевірити на безпечність нехарчову продукцію

База сайту «Увага» включає такі категорії товарів, як: дитячі товари, будівельні вироби та матеріали, промислові вироби та обладнання, паливо, медичні вироби, мийні засоби, електричні та електронні прилади, косметичні засоби тощо.

Щоб скористатися сайтом, відкрийте посилання — uvaga.gov.ua. Далі перейдіть у розділ «Небезпечна продукція, виявлена на ринку» та оберіть вид продукції, наприклад: вимірювальні прилади або дитячі товари. Вкажіть торговельну марку, назву, країну та рік виготовлення продукції та натисніть пошук. На сайті має з’явитися інформація про виріб, що перевіряється, якщо її немає, значить з товаром усе гаразд.

Також із наявністю небезпечної продукції можна ознайомитися в підрозділах на головній сторінці сайту — за типом продукції. Там вказують номер і країну надходження, характер ризику від цієї продукції, наприклад: дитяча іграшка (номер та рік сповіщення) під час контакту може спричинити головний біль або запаморочення. У розділі «Поради споживачеві» зазначено контакти органів ринкового нагляду та сфери їхніх повноважень.