Где и как проверить на безопасность непищевую продукцию

База сайта «Увага» включает такие категории товаров, как: детские товары, строительные изделия и материалы, промышленные изделия и оборудование, топливо, медицинские изделия, моющие средства, электрические и электронные приборы, косметические средства и тому подобное.

Чтобы воспользоваться сайтом, откройте ссылку — uvaga.gov.ua. Далее перейдите в раздел «Опасная продукция, обнаруженная на рынке» и выберите вид продукции, например: измерительные приборы или детские товары. Укажите торговую марку, название, страну и год изготовления продукции и нажмите поиск. На сайте должна появиться информация о проверяемом изделии, если ее нет, значит с товаром все в порядке.

Также с наличием опасной продукции можно ознакомиться в подразделах на главной странице сайта — по типу продукции. Там указывают номер и страну поступления, характер риска от этой продукции, например: детская игрушка (номер и год оповещения) при контакте может вызвать головную боль или головокружение. В разделе «Советы потребителю» указаны контакты органов рыночного надзора и сферы их полномочий.