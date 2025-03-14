Редиска на Привозе

О, редисочка!

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– О, редисочка уже в продаже!

– И чего вы так удивляетесь? Клубника тоже в продаже.

– Да это не новая клубника… А вот редисочка…

– А какого года ваша редисочка?

– В смысле – «какого года»?

– Я имею в виду ее год рождения…

– Что, сами не видите: она же только-только родилась!

Одесский Привоз в марте, редиска

А что с ценами на «новорожденную» и все остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 40-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-120 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • редис – 45-60 грн (в пучках – 45-50 грн);
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Одесский Привоз в марте, овощи
Одесский Привоз в марте, капуста
Сколько стоит редиска на Привозе
Одесский Привоз в марте, лук, картошка
Одесский Привоз в марте, зелень
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Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.
Одесский Привоз в марте, фрукты
Одесский Привоз в марте, яблоки и груши
Одесский Привоз в марте, цены на фрукты
Покупатели на Привозе, март 2025 г.
Одесский Привоз в марте, цитрусовые

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 55-90 грн;
  • брынза – 200-300 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Цены н яйца на Привозе в марте

Одесский Привоз в марте, брынза

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз в марте, сало

Одесский Привоз в марте, мясной корпус

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Одесский Привоз в марте, рыба

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале весны: сколько стоит овощной кот?

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