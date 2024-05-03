Цены на Привозе 3 мая: «Это молодой картофель или горошек?»

Как на Привоз – так тревога

Пожилые супруги:

– Вот почему, как только придем на Привоз, сразу звучит тревога?

– Ты такое говоришь… А когда она звучит, когда мы дома или где-нибудь на улице?

– Так то иногда… А на Привозе она нас встречает каждый раз…

– Так, достаем нашу шпаргалку, все покупаем и едем домой…

Продавщица смотрит в мобильник:

– Там что-то на нас летит!

Другая продавщица:

– Да пусть уже на этих… (к сожалению, это слово не «перевести») летит!..

Молодой картофель подешевел, клубника тоже. Мужчина смотрит на молодой картофель по восемьдесят гривен:

– Это молодой картофель или горошек?

Продавщица «намек» поняла, отвечает:

– Зато дешевая. А горошка у меня нет.

– Дешевая… Клубника и молодой картофель почти в одной цене. И вот что с этой так называемой дешевой делать?

– Варить и есть, а еще не доставать меня «дурными» вопросами…

«Дурных вопросов», то есть своеобразных шуток, на Привозе не так уж часто можно сегодня услышать. Люди спешат купить необходимое и все же обратить внимание на опасность.

Но только, настаиваю, сначала купить. Скоро Пасха. И жизнь продолжается.

Ну а теперь – о ценах на Привозе.

Овощи и фрукты

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

картофель «молодой» – 70-110 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 50-110 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 70-100 грн;

огурцы – 80-110 грн;

сладкий перец – 70-150 грн;

баклажаны – 60-130 грн;

капуста – 20-30 грн;

капуста «молодая» – 25-40 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис – 25-40 грн;

зелень в пучках – 5 до 15 грн.

Фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 15-30 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-140 грн;

лимоны – 35-60 грн;

мандарины – 45-70 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 80-130 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-90 грн;

брынза – 150-220 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-210 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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