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Цены на Привозе 3 мая: «Это молодой картофель или горошек?»

Цены на Привозе 3 мая: «Это молодой картофель или горошек?»

Начало мая на Привозе. До Пасхи – считанные дни. Людей, как обычно, много. Раздается тревога… На этот раз (или мне так показалось?) покупатели и продавцы обращают на нее внимание с большим беспокойством…

Как на Привоз – так тревога

На одесском Привозе в мае

Пожилые супруги:

– Вот почему, как только придем на Привоз, сразу звучит тревога?

– Ты такое говоришь… А когда она звучит, когда мы дома или где-нибудь на улице?

– Так то иногда… А на Привозе она нас встречает каждый раз…

– Так, достаем нашу шпаргалку, все покупаем и едем домой…

Продавщица смотрит в мобильник:

– Там что-то на нас летит!

Другая продавщица:

– Да пусть уже на этих… (к сожалению, это слово не «перевести») летит!..

Молодой картофель подешевел, клубника тоже. Мужчина смотрит на молодой картофель по восемьдесят гривен:

– Это молодой картофель или горошек?

Продавщица «намек» поняла, отвечает:

– Зато дешевая. А горошка у меня нет.

– Дешевая… Клубника и молодой картофель почти в одной цене. И вот что с этой так называемой дешевой делать?

– Варить и есть, а еще не доставать меня «дурными» вопросами…

Овощи на Привозе, май 2024

«Дурных вопросов», то есть своеобразных шуток, на Привозе не так уж часто можно сегодня услышать. Люди спешат купить необходимое и все же обратить внимание на опасность.

Но только, настаиваю, сначала купить. Скоро Пасха. И жизнь продолжается.

Ну а теперь – о ценах на Привозе.

Овощи и фрукты

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-35 грн;
  • картофель «молодой» – 70-110 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 50-110 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 70-100 грн;
  • огурцы – 80-110 грн;
  • сладкий перец – 70-150 грн;
  • баклажаны – 60-130 грн;
  • капуста – 20-30 грн;
  • капуста «молодая» – 25-40 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • редис – 25-40 грн;
  • зелень в пучках – 5 до 15 грн.
Торговля на Привозе
Картошка на Привозе
Привоз в мае
Продавщица на Привозе
Зелень на Привозе
Покупатели на Привозе

Фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 15-30 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-140 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • мандарины – 45-70 грн;
  • апельсины – 40-70 грн;
  • клубника – 80-130 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на яйца на Привозе, май 2024

  • яйца (десяток) – 30-90 грн;
  • брынза – 150-220 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Привоз, молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Мясо на Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.

Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-210 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Привоз в конце апреля: цены 26 апреля, самый точный вес, сладкая Килия.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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