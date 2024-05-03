Цены на Привозе 3 мая: «Это молодой картофель или горошек?»

Начало мая на Привозе. До Пасхи – считанные дни. Людей, как обычно, много. Раздается тревога… На этот раз (или мне так показалось?) покупатели и продавцы обращают на нее внимание с большим беспокойством…
Как на Привоз – так тревога
Пожилые супруги:
– Вот почему, как только придем на Привоз, сразу звучит тревога?
– Ты такое говоришь… А когда она звучит, когда мы дома или где-нибудь на улице?
– Так то иногда… А на Привозе она нас встречает каждый раз…
– Так, достаем нашу шпаргалку, все покупаем и едем домой…
Продавщица смотрит в мобильник:
– Там что-то на нас летит!
Другая продавщица:
– Да пусть уже на этих… (к сожалению, это слово не «перевести») летит!..
Молодой картофель подешевел, клубника тоже. Мужчина смотрит на молодой картофель по восемьдесят гривен:
– Это молодой картофель или горошек?
Продавщица «намек» поняла, отвечает:
– Зато дешевая. А горошка у меня нет.
– Дешевая… Клубника и молодой картофель почти в одной цене. И вот что с этой так называемой дешевой делать?
– Варить и есть, а еще не доставать меня «дурными» вопросами…
«Дурных вопросов», то есть своеобразных шуток, на Привозе не так уж часто можно сегодня услышать. Люди спешат купить необходимое и все же обратить внимание на опасность.
Но только, настаиваю, сначала купить. Скоро Пасха. И жизнь продолжается.
Ну а теперь – о ценах на Привозе.
Овощи и фрукты
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- картофель «молодой» – 70-110 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 50-110 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 70-100 грн;
- огурцы – 80-110 грн;
- сладкий перец – 70-150 грн;
- баклажаны – 60-130 грн;
- капуста – 20-30 грн;
- капуста «молодая» – 25-40 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- редис – 25-40 грн;
- зелень в пучках – 5 до 15 грн.
Фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 15-30 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-140 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- мандарины – 45-70 грн;
- апельсины – 40-70 грн;
- клубника – 80-130 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-90 грн;
- брынза – 150-220 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-210 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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