Ціни на Привозі 29 грудня: де продають найкращу зелень

Передноворічний Привоз трохи здивував: на ньому тепер з’явились у продажу живі ялинки. Що ж тут дивного? Бо існує «правило»: потрібна жива зелена красуня — чимчикуй на ялинковий базар. На Привозі їх зазвичай не продавали. Як сказала одна уважна жіночка (не в настрої): «На Привозі тепер все не так!».
Що за «петруха» і де «пшикалка»?
Це, звісно, перебільшення. Бо ж можна сказати, що на привозі завжди «все так», але існують виключення. От, наприклад, почула хіба що не сварку з приводу… зелені.
— От де справжня зелень, де?! І якого біса петрушку назвали «петрухою» (мається на увазі назва на ціннику)! — звертався одразу до всіх якийсь чолов’яга (теж не в настрої).
Здається, ніякої петрушки йому не треба було, це — «аби лише поговорити». Але ж люди в нас добрі. Одразу відгуки пішли:
— Петрушку і взагалі треба купувати у корпусі, там, де ковбаса з копченим салом. Вона там найкраща!
Інші заперечили, що «ніяка вона не найкраща», і «взагалі що вона робить у корпусі?»…
Можна почути й інші корисні (кому як) адреси:
— Та це там, де велика картопля з мордою!
— Що-що з мордою?
— Ну картопля така велика з малюнком! Її вже всі знають.
Дійсно, ми таки знаємо, бо звернули увагу на цю картопельку ще тиждень тому.
Пішли на те місце — а вона як новенька: і «мордочка» посміхається собі. Отак «народжується» рекламний продукт і Привозні байки…
У рядах з рибою сьогодні час від часу доноситься одне й те ж від одної продавчині:
— Де пшикалка?!
Чи:
— Віддайте мені вже пшикалку!
Жінка прислухається, здивовано дивиться на мене, питає тихенько:
— Що за пшикалка?..
Так, роблю висновок, жіночка не з Одеси, може, мабуть, вирішила, що так зветься якась риба. А це ж просто пляшка, з якої ота рибка отримає час від часу «душ для освіження»…
Ну от як не посміхнутись, навіть якщо отой передноворічний настрій — не дуже?..
Ну що, отримали трохи позитиву — переходимо до передноворічних цін на Привозі
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
– картопля — 25-35 грн;
– цибуля — 25-35 грн;
– помідори — 45-100 грн;
– буряк — 25 грн;
– кабачки — 55-80 грн;
– огірки — 60-90 грн;
– солодкий перець — 45-90 грн;
– баклажани — 40-80 грн;
– капуста — 25-50 грн.
– часник — 95-150 грн;
– морква — 25 грн;
– зелень у пучках «стартує» від 10 грн;
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
– яблука — 15-30 грн;
– слива (знайшли в одному місці) — 40 грн;
– груші — 25-70 грн;
– виноград — 100-150 грн;
– лимони — 45-75 грн;
– мандарини — 45-90 грн;
– апельсини — 50-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
– яйця (десяток) — 45-90 грн;
– бринза — 150-200 грн;
– сир — 80-110 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
– задня частина — 240-260 грн;
– теляча шия — 190-200 грн;
– ребра — 130-140 грн.
– антрекот — 180-190 грн;
Свинина:
– задня частина —180-190 грн;
– шия — 220-230 грн;
– лопатка — 160-180 грн;
– ребра — 190-200 грн;
– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-250 грн.
– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
– товстолобик — 50-90 грн;
– карасі — 60-80 грн;
– лобань (він же морський пеленгас) — 80-110 грн;
– судак — 180-250 грн;
– короп — 80-130 грн.