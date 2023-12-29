Ціни на Привозі 29 грудня: де продають найкращу зелень

Що за «петруха» і де «пшикалка»?

Це, звісно, перебільшення. Бо ж можна сказати, що на привозі завжди «все так», але існують виключення. От, наприклад, почула хіба що не сварку з приводу… зелені.

— От де справжня зелень, де?! І якого біса петрушку назвали «петрухою» (мається на увазі назва на ціннику)! — звертався одразу до всіх якийсь чолов’яга (теж не в настрої).

Здається, ніякої петрушки йому не треба було, це — «аби лише поговорити». Але ж люди в нас добрі. Одразу відгуки пішли:

— Петрушку і взагалі треба купувати у корпусі, там, де ковбаса з копченим салом. Вона там найкраща!

Інші заперечили, що «ніяка вона не найкраща», і «взагалі що вона робить у корпусі?»…

Можна почути й інші корисні (кому як) адреси:

— Та це там, де велика картопля з мордою!

— Що-що з мордою?

— Ну картопля така велика з малюнком! Її вже всі знають.

Дійсно, ми таки знаємо, бо звернули увагу на цю картопельку ще тиждень тому.

Пішли на те місце — а вона як новенька: і «мордочка» посміхається собі. Отак «народжується» рекламний продукт і Привозні байки…

У рядах з рибою сьогодні час від часу доноситься одне й те ж від одної продавчині:

— Де пшикалка?!

Чи:

— Віддайте мені вже пшикалку!

Жінка прислухається, здивовано дивиться на мене, питає тихенько:

— Що за пшикалка?..

Так, роблю висновок, жіночка не з Одеси, може, мабуть, вирішила, що так зветься якась риба. А це ж просто пляшка, з якої ота рибка отримає час від часу «душ для освіження»…

Ну от як не посміхнутись, навіть якщо отой передноворічний настрій — не дуже?..

Ну що, отримали трохи позитиву — переходимо до передноворічних цін на Привозі

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

– картопля — 25-35 грн;

– цибуля — 25-35 грн;

– помідори — 45-100 грн;

– буряк — 25 грн;

– кабачки — 55-80 грн;

– огірки — 60-90 грн;

– солодкий перець — 45-90 грн;

– баклажани — 40-80 грн;

– капуста — 25-50 грн.

– часник — 95-150 грн;

– морква — 25 грн;

– зелень у пучках «стартує» від 10 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

– яблука — 15-30 грн;

– слива (знайшли в одному місці) — 40 грн;

– груші — 25-70 грн;

– виноград — 100-150 грн;

– лимони — 45-75 грн;

– мандарини — 45-90 грн;

– апельсини — 50-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

– яйця (десяток) — 45-90 грн;

– бринза — 150-200 грн;

– сир — 80-110 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

– задня частина — 240-260 грн;

– теляча шия — 190-200 грн;

– ребра — 130-140 грн.

– антрекот — 180-190 грн;

Свинина:

– задня частина —180-190 грн;

– шия — 220-230 грн;

– лопатка — 160-180 грн;

– ребра — 190-200 грн;

– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-250 грн.

– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

– товстолобик — 50-90 грн;

– карасі — 60-80 грн;

– лобань (він же морський пеленгас) — 80-110 грн;

– судак — 180-250 грн;

– короп — 80-130 грн.