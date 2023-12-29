Цены на Привозе 29 декабря: где продают лучшую зелень

Предновогодний Привоз немного удивил: на нем теперь появились в продаже живые елки. Что тут удивительного? Потому что существует «правило»: нужна живая зеленая красавица — двигайся на елочный базар. На Привозе их обычно не продавали. Как сказала одна внимательная женщина (не в настроении): «На Привозе теперь все не так!».
Что за «петруха» и где «пшикалка»?
Это, конечно, преувеличение. Ведь можно сказать, что на Привозе всегда все так, но существуют исключения. Вот, например, услышала разве что не ссору по поводу… зелени.
— Вот где настоящая зелень, где? И какого черта петрушку назвали «петрухой» (имеется в виду название на ценнике)! — обращался сразу ко всем какой-то человек (тоже не в настроении).
Кажется, никакой петрушки ему не нужно было, это «только бы поговорить». Но ведь люди у нас хорошие. Сразу отзывы пошли:
— Петрушку вообще нужно покупать в корпусе, там, где колбаса с копченым салом. Она там самая лучшая!
Другие возразили, что «никакая она не самая лучшая», и «вообще что она делает в корпусе?»…
Можно услышать и другие полезные (кому как) адреса:
— Да это там, где большой картофель с мордой!
— Что с мордой?
— Ну, картофель такой большой с рисунком! Ее уже все знают.
Действительно, мы таки знаем, потому что обратили внимание на эту картошечку еще неделю назад.
Пошли на то место — а она как новенькая: и мордочка улыбается себе. Так «рождается» рекламный продукт и привозные байки…
В рядах с рыбой сегодня время от времени доносится одно и то же от одной продавщицы:
— Где пшикалка?
Или:
— Отдайте мне уже пшикалку!
Женщина прислушивается, удивленно смотрит на меня, спрашивает тихонько:
— Что за пшикалка?
Да, делаю вывод, женщина не из Одессы, может, пожалуй, решила, что так называется какая-нибудь рыба. А ведь речь идет просто о бутылке, из которой эта рыбка получает время от времени «освежающий душ»…
Ну вот как не улыбнуться, даже если это предновогоднее настроение — не очень?
Ну что, получили немного позитива — переходим к предновогодним ценам на Привозе.
Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)
— картофель – 25-35 грн;
— лук – 25-35 грн;
— помидоры – 45-100 грн;
— свекла – 25 грн;
— кабачки – 55-80 грн;
— огурцы – 60-90 грн;
— сладкий перец – 45-90 грн;
— баклажаны – 40-80 грн;
— капуста – 25-50 грн.
— чеснок – 95-150 грн;
— морковь – 25 грн;
— зелень в пучках «стартует» от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
— яблоки – 15-30 грн;
— слива (нашли в одном месте) — 40 грн;
— груши — 25-70 грн;
— виноград – 100-150 грн;
— лимоны – 45-75 грн;
— мандарины – 45-90 грн;
— апельсины – 50-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
— яйца (десяток) – 45-90 грн;
— брынза – 150-200 грн;
— сыр – 80-110 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
— задняя часть – 240-260 грн;
— телячья шея – 190-200 грн;
— ребра – 130-140 грн.
— антрекот – 180-190 грн.
Свинина:
— задняя часть -180-190 грн;
— шея – 220-230 грн;
— лопатка – 160-180 грн;
— ребра – 190-200 грн;
— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
— толстолобик – 50-90 грн;
— караси – 60-80 грн;
— лобань (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
— судак – 180-250 грн;
— карп – 80-130 грн.