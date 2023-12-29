Цены на Привозе 29 декабря: где продают лучшую зелень

Что за «петруха» и где «пшикалка»?

Это, конечно, преувеличение. Ведь можно сказать, что на Привозе всегда все так, но существуют исключения. Вот, например, услышала разве что не ссору по поводу… зелени.

— Вот где настоящая зелень, где? И какого черта петрушку назвали «петрухой» (имеется в виду название на ценнике)! — обращался сразу ко всем какой-то человек (тоже не в настроении).

Кажется, никакой петрушки ему не нужно было, это «только бы поговорить». Но ведь люди у нас хорошие. Сразу отзывы пошли:

— Петрушку вообще нужно покупать в корпусе, там, где колбаса с копченым салом. Она там самая лучшая!

Другие возразили, что «никакая она не самая лучшая», и «вообще что она делает в корпусе?»…

Можно услышать и другие полезные (кому как) адреса:

— Да это там, где большой картофель с мордой!

— Что с мордой?

— Ну, картофель такой большой с рисунком! Ее уже все знают.

Действительно, мы таки знаем, потому что обратили внимание на эту картошечку еще неделю назад.

Пошли на то место — а она как новенькая: и мордочка улыбается себе. Так «рождается» рекламный продукт и привозные байки…

В рядах с рыбой сегодня время от времени доносится одно и то же от одной продавщицы:

— Где пшикалка?

Или:

— Отдайте мне уже пшикалку!

Женщина прислушивается, удивленно смотрит на меня, спрашивает тихонько:

— Что за пшикалка?

Да, делаю вывод, женщина не из Одессы, может, пожалуй, решила, что так называется какая-нибудь рыба. А ведь речь идет просто о бутылке, из которой эта рыбка получает время от времени «освежающий душ»…

Ну вот как не улыбнуться, даже если это предновогоднее настроение — не очень?

Ну что, получили немного позитива — переходим к предновогодним ценам на Привозе.

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)

— картофель – 25-35 грн;

— лук – 25-35 грн;

— помидоры – 45-100 грн;

— свекла – 25 грн;

— кабачки – 55-80 грн;

— огурцы – 60-90 грн;

— сладкий перец – 45-90 грн;

— баклажаны – 40-80 грн;

— капуста – 25-50 грн.

— чеснок – 95-150 грн;

— морковь – 25 грн;

— зелень в пучках «стартует» от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

— яблоки – 15-30 грн;

— слива (нашли в одном месте) — 40 грн;

— груши — 25-70 грн;

— виноград – 100-150 грн;

— лимоны – 45-75 грн;

— мандарины – 45-90 грн;

— апельсины – 50-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

— яйца (десяток) – 45-90 грн;

— брынза – 150-200 грн;

— сыр – 80-110 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

— задняя часть – 240-260 грн;

— телячья шея – 190-200 грн;

— ребра – 130-140 грн.

— антрекот – 180-190 грн.

Свинина:

— задняя часть -180-190 грн;

— шея – 220-230 грн;

— лопатка – 160-180 грн;

— ребра – 190-200 грн;

— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

— толстолобик – 50-90 грн;

— караси – 60-80 грн;

— лобань (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

— судак – 180-250 грн;

— карп – 80-130 грн.