Який сьогодні день: свята, прикмети та заборони 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, в Україні відзначають День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ. Віруючі вшановують пам’ять немовлят Віфлеєма.
Яке церковне свято 29 грудня
29 грудня у церковному календарі – день пам’яті Віфлеємських немовлят. За правління царя Ірода у Віфлеємі народився Син Божий, Ісус Христос. Тоді наказав правитель волхвам знайти немовля. Вони зустрілися з немовлям, але не повернулися до царя. Тоді Ірод видав новий наказ – вбивати всіх немовлят у Віфлеємі до двох років. Тоді загинуло близько 14 тисяч дітей. Але Ісус уже давно перебував разом з Дівою Марією та Йосипом у Єгипті. За страшні дії цар був покараний страшною хворобою.
Що не можна робити 29 грудня
- Заборонялося ходити в ліс і взагалі не виходити з дому, щоби не схопила нечисть.
- Не слід також випускати дітей із дому.
- Не можна братися за важливі чи важкі справи, бо нічого не вдасться зробити.
Народні прикмети та традиції на 29 грудня
Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.
- дивилися, який сьогодні день: на небі низько пливуть хмари – прийде холод;
- вночі мерехтять зірки – до морозу;
- безхмарне небо та північний вітер вказують на настання холодів;
- хуртовина – день буде похмурим;
- тепла погода показує, що весна прийде рано та буде теплою;
- коні сплять стоячи – до морозу, а якщо лягають на землю – буде відлига.
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Молодь збиралася разом і проводила час за посиденьками. А ось жінки йшли до церкви, щоби помолитися за здоров’я своїх дітей.
Іменинники 29 грудня
- Веніамін,
- Георгій,
- Єгор,
- Іван,
- Лаврентій,
- Макар,
- Маркел,
- Марк,
- Фадей (Фадей),
- Теофіл (Феофіл),
- Феодосій,
- Юрій,
- Варвара,
- Ганна,
- Єфросинья,
- Наталя,
- Євдокія.
Талісманом людини, народженої 29 грудня, є топаз. Напівкоштовний камінь із високою прозорістю. Його історія налічує близько трьох тисячоліть. Довгий час топаз вважався талісманом моряків через свій синій відтінок.
29 грудня народилися:
- 1970 рік – український гімнаст, чемпіон світу Григорій Місютін;
- 1972 рік – український актор театру та кіно, міністр культури України Євген Ніщук;
- 1979 – український боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Андрій Котельник.
Пам’ятні дати 29 грудня
1845 рік — через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступає як 28-й штат до складу США, що стає причиною початку війни між США та Мексикою;
1891 рік — Томас Едісон отримує патент радіо;
1911 рік — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановлює світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год;
1937 рік — набуває чинності конституція Ірландії;
1940 рік — Лондон піддається найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;
1989 рік — федеральні збори Чехословаччини одноголосно обирають письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;
1991 рік — Незалежність України визнає Народна Республіка Бангладеш;
1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українську скаутську організацію “Пласт”;
1995 рік — відкривають метрополітен у Дніпрі;
1996 рік — у Гватемалі закінчується 36-річна громадянська війна;
1998 рік — червоні кхмери в Камбоджі просять вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;
1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України;
2008 рік — починається нова “газова війна” Росії проти України.
Погода на 29 грудня
Сьогодні, 29 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +10 вдень та +4 вночі. У Львові — +8 вдень та +4 вночі. У Харкові — +6 вдень та +2 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.
Який сьогодні день в Україні і світі
29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ. Подія була створена 27 грудня 2010 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня було створена прес-служба Міністерства оборони та відбулося призначення на посаду військового прессекретаря суверенної держави. Військові журналісти часто ризикують своїм життям, щоб правдиво та швидко інформувати суспільство про події у прифронтових зонах. А ще вони розповідають про буденне життя військових, їхні завдання та проблеми.
Також 29 грудня Міжнародний день віолончелі. Жодна людина не може залишитися байдужою до звучання цього музичного інструменту. Хоча це свято і неофіційне, проте дуже популярне серед музикантів та справжніх поціновувачів музики. Дату обрали невипадково. Саме 29 грудня 1876 року народився відомий каталонський віолончеліст Пабло Кальзас. Вважається, що він зробив найбільший внесок у популяризацію віолончелі.
А ще 29 грудня Міжнародний день єврейської книжки. Це важлива подія, яка підкреслює багату культурну традицію єврейського народу. Завдяки святу можна заглибитися у вивчення творів, які розповідають про єврейську культуру, віру, історію. Це більше, ніж просте святкування єврейської літератури. День став справжнім вікном для вивчення глибини єврейської історії та внесок євреїв у глобальне полотно взаєморозуміння.а