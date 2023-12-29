Який сьогодні день: свята, прикмети та заборони 29 грудня

Яке церковне свято 29 грудня

29 грудня у церковному календарі – день пам’яті Віфлеємських немовлят. За правління царя Ірода у Віфлеємі народився Син Божий, Ісус Христос. Тоді наказав правитель волхвам знайти немовля. Вони зустрілися з немовлям, але не повернулися до царя. Тоді Ірод видав новий наказ – вбивати всіх немовлят у Віфлеємі до двох років. Тоді загинуло близько 14 тисяч дітей. Але Ісус уже давно перебував разом з Дівою Марією та Йосипом у Єгипті. За страшні дії цар був покараний страшною хворобою.

Що не можна робити 29 грудня

Заборонялося ходити в ліс і взагалі не виходити з дому, щоби не схопила нечисть.

Не слід також випускати дітей із дому.

Не можна братися за важливі чи важкі справи, бо нічого не вдасться зробити.

Народні прикмети та традиції на 29 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: на небі низько пливуть хмари – прийде холод;

вночі мерехтять зірки – до морозу;

безхмарне небо та північний вітер вказують на настання холодів;

хуртовина – день буде похмурим;

тепла погода показує, що весна прийде рано та буде теплою;

коні сплять стоячи – до морозу, а якщо лягають на землю – буде відлига.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Молодь збиралася разом і проводила час за посиденьками. А ось жінки йшли до церкви, щоби помолитися за здоров’я своїх дітей.

Іменинники 29 грудня

Веніамін,

Георгій,

Єгор,

Іван,

Лаврентій,

Макар,

Маркел,

Марк,

Фадей (Фадей),

Теофіл (Феофіл),

Феодосій,

Юрій,

Варвара,

Ганна,

Єфросинья,

Наталя,

Євдокія.

Талісманом людини, народженої 29 грудня, є топаз. Напівкоштовний камінь із високою прозорістю. Його історія налічує близько трьох тисячоліть. Довгий час топаз вважався талісманом моряків через свій синій відтінок.

29 грудня народилися:

1970 рік – український гімнаст, чемпіон світу Григорій Місютін;

1972 рік – український актор театру та кіно, міністр культури України Євген Ніщук;

1979 – український боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Андрій Котельник.

Пам’ятні дати 29 грудня

1845 рік — через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступає як 28-й штат до складу США, що стає причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 рік — Томас Едісон отримує патент радіо;

1911 рік — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановлює світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год;

1937 рік — набуває чинності конституція Ірландії;

1940 рік — Лондон піддається найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1989 рік — федеральні збори Чехословаччини одноголосно обирають письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;

1991 рік — Незалежність України визнає Народна Республіка Бангладеш;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українську скаутську організацію “Пласт”;

1995 рік — відкривають метрополітен у Дніпрі;

1996 рік — у Гватемалі закінчується 36-річна громадянська війна;

1998 рік — червоні кхмери в Камбоджі просять вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 рік — починається нова “газова війна” Росії проти України.

Погода на 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +10 вдень та +4 вночі. У Львові — +8 вдень та +4 вночі. У Харкові — +6 вдень та +2 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ. Подія була створена 27 грудня 2010 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня було створена прес-служба Міністерства оборони та відбулося призначення на посаду військового прессекретаря суверенної держави. Військові журналісти часто ризикують своїм життям, щоб правдиво та швидко інформувати суспільство про події у прифронтових зонах. А ще вони розповідають про буденне життя військових, їхні завдання та проблеми.

Також 29 грудня Міжнародний день віолончелі. Жодна людина не може залишитися байдужою до звучання цього музичного інструменту. Хоча це свято і неофіційне, проте дуже популярне серед музикантів та справжніх поціновувачів музики. Дату обрали невипадково. Саме 29 грудня 1876 року народився відомий каталонський віолончеліст Пабло Кальзас. Вважається, що він зробив найбільший внесок у популяризацію віолончелі.

А ще 29 грудня Міжнародний день єврейської книжки. Це важлива подія, яка підкреслює багату культурну традицію єврейського народу. Завдяки святу можна заглибитися у вивчення творів, які розповідають про єврейську культуру, віру, історію. Це більше, ніж просте святкування єврейської літератури. День став справжнім вікном для вивчення глибини єврейської історії та внесок євреїв у глобальне полотно взаєморозуміння.а