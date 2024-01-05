Ціни на Привозі 5 січня: букет із зеленої цибулі та найточніша вага (фоторепортаж)

Привоз на початку року відрізняється від інших днів лише одним: трошки менше людей, трошки менше товару. Але настільки трошки, що можна й уваги не звернути. Що там з настроєм та цінами?
Що там у торгових рядах?
— Ой, диви, це що, букети з зеленої цибулі продають?
— Чому букети? Просто щоб цибулька мала кращий вигляд та краще трималася.
На «трималася» — реакція вже воєнно-звична:
— Нам усім зараз триматися треба…
Про «триматися» почула навіть в рибних рядах. Мабуть, таки «весела» новорічна ніченька, яку вже прозвали «шахедною», ніким не забута…
…У м’ясних рядах:
— Сало купуємо.
— Ми ще те, що в холодильнику не доїли. До того ж, ціни
кусаються.
— Ні, без сала не піду. Я без сала не можу. Це мій наркотик другий рік поспіль…
Біля картоплі:
— А у вас вага точна?
— Точна.
— А чому усюди написано, що вага точна, а у вас — ні?
Продавчиня й не замислюється довго:
— Не написано, бо в мене найточніша вага!..
А тепер про головне — про ціни.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм):
- картопля — 20 («рідкість», але все ж зустріли)-30 грн;
- цибуля — 25-35 грн;
- помідори — 45-100 грн;
- буряк — 25 грн;
- кабачки — 55-80 грн;
- огірки — 50-150 грн;
- солодкий перець — 40-80 грн;
- баклажани — 30-80 грн;
- капуста — 25-50 грн.
- часник — 100-150 грн;
- морква — 25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10 грн;
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
- яблука — 15-30 грн;
- банани — 60-80 грн;
- груші — 25-70 грн;
- гранати — 80-110 грн;
- лимони — 40-75 грн;
- мандарини — 30-90 грн;
- апельсини — 40-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза:
- яйця (десяток) — 50-90 грн;
- бринза — 150-200 грн;
- сир — 80-100 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 250-260 грн;
- теляча шия — 200 грн;
- ребра — 130-140 грн.
- антрекот — 190 грн;
Свинина:
- задня частина —180-190 грн;
- шия — 220-230 грн;
- лопатка — 160-170 грн;
- ребра — 190-200 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-250 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- товстолобик — 60-90 грн;
- карасі — 70-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — 80-110 грн;
- судак — 180-250 грн;
- короп — 80-130 грн.
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Фото: Марія Котова