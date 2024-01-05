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Ціни на Привозі 5 січня: букет із зеленої цибулі та найточніша вага (фоторепортаж)

Ціни на Привозі 5 січня: букет із зеленої цибулі та найточніша вага (фоторепортаж)

Привоз на початку року відрізняється від інших днів лише одним: трошки менше людей, трошки менше товару. Але настільки трошки, що можна й уваги не звернути. Що там з настроєм та цінами?

Що там у торгових рядах?

— Ой, диви, це що, букети з зеленої цибулі продають?

— Чому букети? Просто щоб цибулька мала кращий вигляд та краще трималася.

Привоз 05.01. Котова

На «трималася» — реакція вже воєнно-звична:

— Нам усім зараз триматися треба…

Про «триматися» почула навіть в рибних рядах. Мабуть, таки «весела» новорічна ніченька, яку вже прозвали «шахедною», ніким не забута…

…У м’ясних рядах:

— Сало купуємо.

— Ми ще те, що в холодильнику не доїли. До того ж, ціни

кусаються.

— Ні, без сала не піду. Я без сала не можу. Це мій наркотик другий рік поспіль…

Привоз 05.01. Котова

Біля картоплі:

— А у вас вага точна?

— Точна.

— А чому усюди написано, що вага точна, а у вас — ні?

Привоз 05.01. Котова

Продавчиня й не замислюється довго:

— Не написано, бо в мене найточніша вага!..

А тепер про головне — про ціни.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм):

Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
  • картопля — 20 («рідкість», але все ж зустріли)-30 грн;
  • цибуля — 25-35 грн;
  • помідори — 45-100 грн;
  • буряк — 25 грн;
  • кабачки — 55-80 грн;
  • огірки — 50-150 грн;
  • солодкий перець — 40-80 грн;
  • баклажани — 30-80 грн;
  • капуста — 25-50 грн.
  • часник — 100-150 грн;
  • морква — 25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова

 

  • яблука — 15-30 грн;
  • банани — 60-80 грн;
  • груші — 25-70 грн;
  • гранати — 80-110 грн;
  • лимони — 40-75 грн;
  • мандарини — 30-90 грн;
  • апельсини — 40-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза:

Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
  • яйця (десяток) — 50-90 грн;
  • бринза — 150-200 грн;
  • сир — 80-100 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Привоз 05.01. Котова

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 250-260 грн;
  • теляча шия — 200 грн;
  • ребра — 130-140 грн.
  • антрекот — 190 грн;

Свинина:

  • задня частина —180-190 грн;
  • шия — 220-230 грн;
  • лопатка — 160-170 грн;
  • ребра — 190-200 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-250 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

Привоз 05.01. Котова

  • товстолобик — 60-90 грн;
  • карасі — 70-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — 80-110 грн;
  • судак — 180-250 грн;
  • короп — 80-130 грн.

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Фото: Марія Котова

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