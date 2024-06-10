Ціни Куяльника: скільки коштує лікування грязюкою та рапою під час війни

Ціни Куяльника: скільки коштує лікування грязюкою та рапою під час війни

26 березня 2024 року санаторій Куяльник офіційно відкрив сезон. Зрозуміло, що було багато побоювань: йде війна, держава не може виділяти кошти на підтримку програм санаторно-курортного лікування. Тем не менш, ще на початку року ті, хто вже відчув чудову відновлювальну дію грязі, рапи, мінеральної води, сповненого запаху йоду та степових трав повітря, почали цікавитися можливістю влітку приїхати до Одеси.

Дива за розкладом

Цю фразу я чула з дитинства, бо мати працювала на Куяльнику і постійно розповідала різні історії чудових зцілень. Псоріаз та екземи, захворювання нервової системи, артрити та поліартрити, жіноче та чоловіче безпліддя, міжхребцеві грижі,  відновлення після тяжких травм – важко знайти проблему, з якою б не звертались до фахівців оздоровниці. Попит був настільки значним, що три корпуси працювали на повну, та ще й відділ курсівок допомагав.

Зараз попит, гадаю, меншим не став,  але на сьогодні людям доводиться відновлюватись, лікуватись та реабілітуватись на курорті власним коштом.

Скільки коштують путівки?

душ масаж

Путівка включає проживання, триразове комплексне харчування, лікування згідно з профіля оздоровлення.

  • Номер «Економ» (два односпальні ліжка, комоди, приватний санвузол, телевізор, вихід до балкона) для людини, яка хоче займати його одна, обійдеться у літній сезон у 1 450 грн/доба. Якщо люди житимуть вдвох – кожному  це обійдеться у 1 320 грн/доба.
  • Номер «Стандарт» (два односпальні ліжка, шафа, стіл, приватний санвузол, телевізор, холодильник) – 1 805 або 1 505 грн/доба відповідно.
  • Номер «Стандарт покращений» (два односпальні ліжка або одне двоспальне, шафа, стіл, приватний санвузол, телевізор, холодильник, кондиціонер) одному мешканцеві вартуватиме 1 900 грн/доба, двом обійдеться у 3 100 грн/доба.
  • Номер «Напівлюкс двокімнатний» (двокімнатний номер, в якому в одній кімнаті двоспальне ліжко, в іншій – зручний розкладний диван, є шафа, стіл, власний санвузол, телевізор, холодильник, кондиціонер, вихід на балкон) – одній людині вартуватиме  2 050 грн/доба,  двом – 3 680 грн/доба.
  • Номер «Напівлюкс студія» (двоспальне ліжко, розкладний диван, шафа, стіл, власний санвузол, телевізор, холодильник, кондиціонер, вихід на балкон) для однієї людини обійдеться у 1 950 грн/доба, для двох – у 3 340 грн/доба.

Для проживання дітей віком від 4 до 14 років у санаторії Куяльник передбачено дитяче приставне місце з харчуванням. Проживання дитини у номері «Економ» обійдеться у 500 грн/доба, у номері «Стандарт» і вище – 600 грн/доба.

Путівка гарантує

гальваногрязь

За медичними показаннями, лікування підбирається індивідуально до кожного гостя з урахуванням основного та супутніх захворювань, а також наявності протипоказань.

З процедур до кожної путівки входить:

  • одна з грязьових процедур (грязьові аплікації або грязьові компреси);
  • одна з водних процедур (ропна ванна, ропна ванна з лікарськими травами, гідромасаж, підводне витягування хребта);
  • фізіопроцедури (дві на курс);
  • лікувальна фізкультура;
  • механотерапія;
  • психотерапія;
  • інгаляторій.

За окрему плату надаються послуги користування басейном та проведення масажу.

гідроколонатерапія

Мешканці міста Одеса зазвичай відвідують санаторій та отримують амбулаторно-курортне лікування (курсове). В перелік лікування входять такі ж  самі процедури, як і в путівку, але без проживання та харчування.

Вартість курсового амбулаторно-курортного лікування:

  • для дорослого – 600 грн за добу,
  • для дитини та  дорослого старше 65 років  – 490 грн за добу

Також на базі санаторію, окрім грязьового та ропного лікування, є інші різноманітні процедури:

  • соляна шахта;
  • душ Шарко;
  • гідроколонатерапія;
  • газогрязьова ванна та інші.

Електрика дорожчає, що буде далі?

магнітотерапія

Це питання є дуже складним для всіх оздоровчих закладів України. Зважаючи на сьогоднішні ціни і на те, що мінімальний термін путівки має складати 12 днів, максимальний 24 дні, маємо досить значну суму, яку повинен витратити громадянин на санаторно-курортне лікування.

Скоріше за все, наступного року через подорожчання комунальних послуг ціни на путівки ще зростуть. Цього року, хоч тарифи на електрику вже зросли, «Укрпрофоздоровниця» (до неї належить Куяльник) встановлені ціни на путівки поки що змінювати не збирається. Зважайте, будь ласка,  на це ті, кому потрібно оздоровитись на курорті Куяльник!

Якщо виникли питання, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію санаторію 0800-50-50-82.

Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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