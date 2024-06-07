Цікаво для дітей та дорослих: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 7 – 9 червня

Цікаво для дітей та дорослих: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 7 – 9 червня

Ци вихідні просто створені для сімейного відпочинку. І розпочнеться все концертом в Ботанічному саду, де батьки можуть послухати джаз, поки діти будуть гратися на свіжому повітрі. В суботу на неділю Одеський оперний та культурний центр Beit Grand чекають на дитячі програми, які будуть цікаві не лише дітям, а й дорослим.

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7 червня, 18:30Благодійний концерт “Jazz Rose по-українськи ”. Ботанічний сад 

Наше видання підтримує серію благодійних концертів https://fb.watch/sxoKRS-cPL/ , які направлені на відновлення нашого Ботанічного саду після російської атаки. І вже цієї пʼятниці всіх запрошуємо на джазовий концерт для “людей та рослин”.

В програмі прозвучать найвідоміші джазові композиції від лауреатів міжнародних конкурсів Еліни Макаренко (вокал), Дмитра Агнянников (джаз піано) та Володимира Гаврилюка (гітара).
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8 червня, 12:00 – Як Пеппі Свята повернула Beit Grand

Канікули розпочато! Одеські театри приготували яскраву дитячу програму на все літо. Тож, давайте заглянемо в культурний центр Beit Grand де відбудеться вистава за мотивами відомої шведської казки про маленьку веселу та непосидючу дівчинку.
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9 червня, 12:00Маленький музикант у короля інструментів. Одеська опера 

Можливо, перше знайомство вашої дитини з Його величністю органом відбудеться саме тут, в стінах Одеської опери? А може й вам, дорослим, будет цікаво дізнатися історію органа та зануритися у світ чарівної музики І. С. Баха та Г. Ф. Генделя, В.А. Моцарта та Л. Боккеріні, А. Вівальді, Г. Форе, Е. Морріконе.
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9 червня, 16:00 АрхПрогулянка по Дерибасівській 

Вам не будуть розповідати як пройти на Дерибасівську, вам розкажуть як пройтись по Дерибасівській зі смаком. Тепер ви будете знати все про те, хто, де та коли жив на головній вулиці міста. А частина прибутку від цієї прогулянки піде на реставрацію старовинних дверей нашого міста.
афіша9 червня, 18:00Діана Гульцова. Одеська філармонія

Всіх любителів класичної музики вечір неділі запрошуємо провести в одеській Філармонії та насолодитися неперевершеною майстерністю піаністки Діани Гульцової. Музика геніальних композиторів занурить нас у Всесвіт романтизму.
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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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