Интересно для детей и взрослых: топ-5 ярких событий, которые пройдут в Одессе 7 — 9 июня

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7 июня, 18:30 — Благотворительный концерт «Jazz Rose по-украински». Ботанический сад

Наше издание поддерживает серию благотворительных концертов https://fb.watch/sxoKRS-cPL/ , которые направлены на восстановление нашего Ботанического сада после российской атаки. И уже в эту пятницу всех приглашаем на джазовый концерт для «людей и растений».

В программе прозвучат известные джазовые композиции от лауреатов международных конкурсов Элины Макаренко (вокал), Дмитрия Агнянникова (джаз пиано) и Владимира Гаврилюка (гитара).

8 июня, 12:00 — Как Пеппи Святая вернула Beit Grand

Одесские театры приготовили яркую детскую программу на все лето. Поэтому, давайте заглянем в культурный центр Beit Grand где состоится спектакль по мотивам известной шведской сказки о маленькой веселой и непоседливой девочке.



9 июня, 12:00 — Маленький музыкант у короля инструментов. Одесская опера

Возможно, первое знакомство вашего ребенка с Его величеством органом состоится именно здесь, в стенах Одесской оперы? А может и вам, взрослым, будет интересно узнать историю органа и окунуться в мир волшебной музыки И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, В.А. Моцарта и Л. Боккерини, А. Вивальди, Г. Форе, Э. Морриконе.



9 июня, 16:00 — АрхПрогулка по Дерибасовской

Вам не будут рассказывать как пройти на Дерибасовскую, вам расскажут как пройтись по Дерибасовской со вкусом. Теперь вы будете знать все о том, кто, где и когда жил на главной улице города. А часть прибыли от этой прогулки пойдет на реставрацию старинных дверей нашего города.

9 июня, 18:00 — Диана Гульцова. Одесская филармония

Всех любителей классической музыки вечер воскресенья приглашаем провести в одесской Филармонии и насладиться непревзойденным мастерством пианистки Дианы Гульцовой. Музыка гениальных композиторов погрузит нас во Вселенную романтизма.

