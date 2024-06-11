Могут ли пенсионеры обратиться в суд и не платить за судебные расходы?

Согласно статье 14 Закона «О бесплатной юридической помощи», право на бесплатную вторичную юридическую помощь (представительство интересов человека в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, помощь при составлении документов для обращения в суд) имеют:

совершеннолетние лица, если их среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн. х 2 = 6056 грн.);

лица с инвалидностью, получающие пенсию или соцпомощь в размере, не превышающем 6056 грн;

лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, и лица, принадлежащие к числу жертв нацистских преследований.

Получить такую помощь можно не более шести раз в течение бюджетного периода и одновременно не более чем по шести решениям о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи.

Оказывают такую помощь юристы и адвокаты центров бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213-103 (звонки в пределах Украины бесплатные).