Могут ли пенсионеры обратиться в суд и не платить за судебные расходы?

Обращаясь в суд с исковым заявлением, лицо в соответствии с требованиями процессуального законодательства должно оплатить судебный сбор, размер которого установлен Законом «О судебном сборе». В то же время некоторые категории граждан имеют право на бесплатную вторичную юридическую помощь.
Согласно статье 14 Закона «О бесплатной юридической помощи», право на бесплатную вторичную юридическую помощь (представительство интересов человека в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, помощь при составлении документов для обращения в суд) имеют:
- совершеннолетние лица, если их среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн. х 2 = 6056 грн.);
- лица с инвалидностью, получающие пенсию или соцпомощь в размере, не превышающем 6056 грн;
- лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, и лица, принадлежащие к числу жертв нацистских преследований.
Получить такую помощь можно не более шести раз в течение бюджетного периода и одновременно не более чем по шести решениям о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи.
Оказывают такую помощь юристы и адвокаты центров бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213-103 (звонки в пределах Украины бесплатные).