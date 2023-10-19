Житло, борги, соцзахист: на запитання переселенців відповіли у Мінсоцполітики

На запитання відповідала перша заступниця Міністра Дарія Марчак.

— Студент раніше навчався в Луганській області й переїхав до Сєверодонецька. Зараз проживає у Києві. Звертався до місцевого органу соціального захисту по довідку внутрішньо переміщеної особи. Отримав відмову. Як діяти у цій ситуації?

— У кожній конкретній ситуації потрібно звертатись до органів соціального захисту. Важливо подивитися документи. Із запитання розумію, що людина має право отримати довідку ВПО і, відповідно, з нею звернутись за отриманням виплати. Але є кілька нюансів, на які потрібно зважати. Коли людина виїжджає з тимчасово окупованої території, їй ніхто не поставить у паспорті України штамп про те, що він/вона виїхали. Тому такі штампи в жодному випадку не вимагаються. Сам факт того, що людина проживала на території, яка, згідно з наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», належить до територій, що зараз окуповані, або де ведуться можливі/активні бойові дії, вже є підставою для того, щоб людина мала право стати на облік як ВПО. Але для того, щоб звертатись по допомогу щодо виплати потрібно розуміти, звідки саме людина приїхала: повторно після 24 лютого 2022 року чи до цього (коли саме).

У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» виписано весь перелік документів, які потрібно надати. Але в цьому випадку фактично мова йде про те, що людина має підтвердити своє проживання і реєстрацію на території, яка є ТОТ чи можливих бойових дій. Таким підтвердженням може бути паспорт, у якому зазначено ці території як місце реєстрації. Якщо ж паспорт втрачено, це можуть бути інші документи, або фото/відео підтвердження того, що людина проживала на цій території. Перелік документів є достатньо широким. Саме на їх підставі орган соціального захисту визначає, що людина має право на отримання довідки ВПО і допомоги від держави.

Термін розгляду документів може тривати до 10 днів, якщо інформація не потребує додаткових обговорень. Коли виникають спірні питання, може залучатись Міністерство соціальної політики або Національна соціальна сервісна служба, щоб встановити чи є підстави для надання такого статусу.

У даних випадках можна звертатись до Урядової гарячої лінії за номером 15-45 та до Національної соціальної сервісної служби (044) 289 83 89.

— У 2017 році юнак виїхав із Луганська. Закінчив ліцей у Києві. Навчається в університеті на контрактній формі навчання. Чи має він право на отримання соціальної стипендії у розмірі 1 тисячі гривень?

— Сама суть державної стипендії — допомога родині, у якої є складні обставини. Якщо родина може дозволити собі оплатити контрактну форму навчання, то теоретично така родина не має потреби в додатковій фінансовій підтримці з боку держави.

На соціальні стипендії мають право претендувати категорії студентів, визначені законодавством. Вони можуть отримувати виплати не лише у ВНЗ державної і комунальної форми власності, а й у приватних освітніх закладах, якщо навчаються за державним замовленням, а не за контрактом. Рішення щодо призначення стипендії приймає керівництво навчального закладу, де навчається ВПО.

У даному випадку слід звертатись до керівництва навчального закладу, щоб розглянуло питання, чи може дитина претендувати на цю стипендію (якщо у неї є довідка ВПО та інші документи, які підтверджують право на отримання цієї виплати).

За детальнішою інформацією слід звертатись до Міністерства освіти України за номерами: (044) 481 47 57, (044) 481 47 65, (044) 481 47 95.

— Чи є державна іпотечна підтримка на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб?

— На сьогодні держава реалізує кілька інструментів житлової підтримки для ВПО. За ці питання відповідає Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку («Гаряча лінія» (044) 351 48 01 щовівторка з 14:00 до 16:00), а також Міністерство економіки, яке має пільгові іпотечні програми. На них можуть подаватися ВПО.

— Я пенсіонерка з числа ВПО з Херсонської області. У мене накопичується борг за опалення у квартирі, яку я не використовую, оскільки не проживаю там через воєнні дії. Субсидію не оформлювала.

— Ви маєте право звернутися по субсидією до органу Пенсійного фонду як переселенка та за новим місцем проживання оформити житлову субсидію і не мати проблем з оплатою житлово-комунальних послуг і не накопичувати борги. Програма житлових субсидій діє з метою підтримки вразливих категорій населення, які не можуть самотужки сплачувати за комірне. В разі накопичення боргу, надалі важко отримати субсидію.

Потрібно буде реструктуризувати борг, щоб претендувати на допомогу від держави у формі субсидії.

При цьому, якщо у вас виник борг з оплати за послугу теплопостачання за попереднім місцем проживання, то такий борг не враховується органами Пенсійного фонду України при визначені вашого права на оформлення субсидії за новим місцем проживання.

Якщо вам на старому місці продовжують нараховувати комунальні послуги, попри те, що ви там не проживаєте, прошу письмово звернутись до Міністерства соціальної політики за електронною адресою info@mlsp.gov.ua (який обсяг боргів і внаслідок чого він виник), аби врегулювати це питання. Ми спільно з Міністерством енергетики спробуємо це питання вирішити. Паралельно рекомендую звернутись по житлово-комунальну субсидію, щоб мати кошти оплачувати житлово-комунальні послуги і не накопичувати борги за новим місцем проживання.

Додатково інформуємо, що згідно з пунктом 6 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач має право на несплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження, відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

При цьому звертаємо увагу, що наведена норма статті 7 Закону не поширюється на випадки, коли наявні прилади обліку електроенергії, газу, тепла, води, оскільки у такому випадку обсяг спожитих/наданих послуг фіксується згідно з показниками приладів обліку (відповідно і нараховується оплата за ці послуги).

— Я переселенка з Маріуполя. Проживаю в Одеській області, в місті Чорноморськ. Два місяці перебувала на стаціонарному лікуванні у зв’язку з оперативним втручанням. Чи можу я розраховувати на компенсацію? Чеки про оплату за ліки зберегла.

— Лікарні держава оплатила вашу операцію. Чому з вас у лікарні взяли кошти – це питання до Міністерства охорони здоров’я, зокрема, до Національної служби здоров’я. Телефон «гарячої лінії» — 16-77 (працює з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та з 9 години ранку до 16:45 у п’ятницю у робочі дні). Адреса електронної пошти: info@nszu.gov.ua

— Минулого року оформили субсидію. В усній формі банк повідомив, що через 60 днів повернув кошти Мінсоцполітики. Не можемо з’ясувати, де пропали кошти.

— Банки часто не зазначають за кого вони повертають кошти. Тому вам потрібно в тому ж банку взяти інформацію щодо транзакції повернення коштів і надіслати її до Мінсоцполітики для з’ясування даного питання.

— Родом із Маріуполя. Зараз проживаю у Дніпрі. Що буде з моєю квартирою в Маріуполі, яка знаходиться на окупованій території?

— Питання можливо вирішити лише після деокупації території.

— Мене звати Валентина Григорівна. Цікавить питання процедури дистанційного подання заяви на відшкодування коштів за пошкоджене житло на деокупованій території? Що для цього потрібно?

— Для отримання роз’яснень щодо порушеного питання необхідно звернутися до Міністерства інфраструктури України (довідка (044) 351 50 09 (08:00-17:00), відділ звернення громадян (044) 351 40 96), «гаряча лінія» Мінінфраструктури (044) 351 48 01) щовівторка з 14:00 до 16:00 або звернутися за консультацією до органів місцевого самоврядування.

— Маю статус переселенця. Оформлена в Києві. Чи є якась гуманітарна допомога для ВПО?

— Для врегулювання порушеного питання доцільно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання, до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або з’ясувати запитувану інформацію за телефонами безкоштовної «гарячої лінії» (1545 – Урядова гаряча лінія), 1551 – контактний центр м. Києва).