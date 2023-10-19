Жилье, долги, соцзащита: на вопросы переселенцев ответили в Минсоцполитики

На вопросы отвечала первая заместитель Министра Дария Марчак.

— Студент раньше учился в Луганской области и переехал в Северодонецк. В настоящее время проживает в Киеве. Обращался в местный орган социальной защиты за справкой внутренне перемещенного лица. Получил отказ. Как поступать в этой ситуации?

— В каждой конкретной ситуации нужно обращаться в органы социальной защиты. Важно посмотреть документы. С вопроса понимаю, что человек имеет право получить справку ВПЛ и, соответственно, с ней обратиться за получением выплаты. Но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Когда человек выезжает с временно оккупированной территории, ему никто не поставит в паспорте Украины штамп о том, что он уехал. Поэтому такие штампы ни в коем случае не требуются. Сам факт того, что человек проживал на территории, которая, согласно приказу Минреинтеграции от 22.12.2022 № 309 «Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией», относится к оккупированным территориям. , или где ведутся возможные/активные боевые действия, уже является основанием для того, чтобы человек имел право встать на учет как ВПЛ. Но для того, чтобы обращаться за помощью по выплате, нужно понимать, откуда именно человек приехал: повторно после 24 февраля 2022 года или до этого (когда именно).

В постановлении Кабинета Министров Украины от 11 июля 2023 г. № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» выписан весь перечень документов, которые нужно предоставить. Но в этом случае фактически речь идет о том, что человек должен подтвердить свое проживание и регистрацию на территории, которая является ТОТ или возможные боевые действия. Таким подтверждением может быть паспорт, в котором указаны эти территории как место регистрации. Если же паспорт потерян, это могут быть другие документы или фото/видео подтверждение того, что человек проживал на этой территории. Перечень документов достаточно широк. Именно на их основании орган социальной защиты определяет, что человек имеет право на получение справки ВПЛ и помощи от государства.

Срок рассмотрения документов может занять до 10 дней, если информация не требует дополнительных обсуждений. Когда возникают спорные вопросы, может привлекаться Министерство социальной политики или Национальная социальная сервисная служба, чтобы установить, есть ли основания для предоставления такого статуса.

В данных случаях можно обращаться в Правительственную горячую линию по номеру 15-45 и в Национальную социальную сервисную службу (044) 289 83 89.

— В 2017 году юноша уехал из Луганска. Окончил лицей в Киеве. Обучается в университете по контрактной форме обучения. Имеет ли он право получения социальной стипендии в размере 1 тысячи гривен?

— Самая суть государственной стипендии — помощь семье, у которой есть сложные обстоятельства. Если семья может позволить себе оплатить контрактную форму обучения, то теоретически такая семья не нуждается в дополнительной финансовой поддержке со стороны государства.

На социальные стипендии имеют право претендовать на категории студентов, определенные законодательством. Они могут получать выплаты не только в вузах государственной и коммунальной формы собственности, но и в частных образовательных учреждениях, если учатся по государственному заказу, а не по контракту. Решение о назначении стипендии принимает руководство учебного заведения, где учится ВПЛ.

В данном случае следует обращаться к руководству учебного заведения, чтобы рассмотрел вопрос, может ли ребенок претендовать на эту стипендию (если у него есть справка ВПЛ и другие документы, подтверждающие право на получение этой выплаты).

За более подробной информацией следует обращаться в Министерство образования Украины за номерами: (044) 481 47 57, (044) 481 47 65, (044) 481 47 95.

— Есть ли государственная ипотечная поддержка для приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц?

— На сегодняшний день государство реализует несколько инструментов жилищной поддержки для ВПЛ. За эти вопросы отвечает Министерство инфраструктуры и регионального развития («Горячая линия» (044) 351 48 01 по вторникам с 14:00 до 16:00), а также Министерство экономики, которое имеет льготные ипотечные программы. На них могут подаваться ВПЛ.

— Я пенсионерка из числа ВПЛ из Херсонской области. У меня накапливается долг за отопление в квартире, которую я не использую, поскольку не проживаю там из-за военных действий. Субсидию не оформляла.

— Вы имеете право обратиться за субсидией в орган Пенсионного фонда как переселенку и за новым местом жительства оформить жилищную субсидию и не иметь проблем с оплатой жилищно-коммунальных услуг и не накапливать долги. Программа жилищных субсидий действует с целью поддержки уязвимых категорий населения, которые не могут самостоятельно платить за амбарное. В случае накопления долга в дальнейшем трудно получить субсидию.

Предстоит реструктуризировать долг, чтобы претендовать на помощь от государства в форме субсидии.

При этом если у вас возник долг по оплате за услугу теплоснабжения по предыдущему месту жительства, то такой долг не учитывается органами Пенсионного фонда Украины при определении вашего права на оформление субсидии по новому месту жительства.

Если вам на старом месте продолжают начислять коммунальные услуги, несмотря на то, что вы там не проживаете, прошу в письменном виде обратиться в Министерство социальной политики по электронному адресу info@mlsp.gov.ua (каков объем долгов и вследствие чего он возник), чтобы урегулировать этот вопрос. Мы вместе с Министерством энергетики попробуем этот вопрос решить. Параллельно рекомендую обратиться за жилищно-коммунальной субсидией, чтобы иметь средства оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не накапливать долги по новому месту жительства.

Дополнительно информируем, что согласно пункту 6 части первой статьи 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель имеет право на неуплату стоимости коммунальных услуг (кроме поставок тепловой энергии) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (ином объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при документального подтверждения, в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг.

При этом обращаем внимание, что приведенная норма статьи 7 Закона не распространяется на случаи, когда приборы учета электроэнергии, газа, тепла, воды имеются, поскольку в таком случае объем потребленных/оказанных услуг фиксируется согласно показателям приборов учета (соответственно и начисляется оплата за эти услуги).

– Я переселенка из Мариуполя. Проживаю в Одесской области, в городе Черноморск. Два месяца находилась на стационарном лечении по оперативному вмешательству. Могу ли я рассчитывать на компенсацию? Чеки об оплате за лекарства сохранили.

— Больницы государство оплатило вашу операцию. Почему из вас в больнице взяли средства – это вопрос в Министерство здравоохранения, в частности, в Национальную службу здоровья. Телефон «горячей линии» — 16-77 (работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9 часов утра до 16:45 в пятницу в рабочие дни). Адрес электронной почты: info@nszu.gov.ua

— В прошлом году оформили субсидию. В устной форме банк сообщил, что через 60 дней вернул средства Минсоцполитики. Не можем выяснить, где пропали деньги.

— Банки часто не отмечают, за кого они возвращают средства. Поэтому вам нужно в том же банке взять информацию о транзакции возврата средств и отправить ее в Минсоцполитику для выяснения данного вопроса.

— Родом из Мариуполя. Сейчас проживаю в Днепре. Что будет с моей квартирой в Мариуполе, которая находится на оккупированной территории?

— Вопрос можно решить только после деоккупации территории.

— Меня зовут Валентина Григорьевна. Интересует вопрос о процедуре дистанционного подачи заявления на возмещение средств за поврежденное жилье на деоккупированной территории? Что для этого нужно?

— Для получения разъяснений относительно поднятого вопроса необходимо обратиться в Министерство инфраструктуры Украины (справка (044) 351 50 09 (08:00-17:00), отдел обращения граждан (044) 351 40 96), «горячая линия» Мининфраструктуры ( 044) 351 48 01) каждый вторник с 14:00 до 16:00 или обратиться за консультацией в органы местного самоуправления.

— Есть статус переселенца. Оформлено в Киеве. Есть ли какая-нибудь гуманитарная помощь для ВПЛ?

— Для урегулирования поднятого вопроса целесообразно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания, в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или выяснить запрашиваемую информацию по телефонам бесплатной «горячей линии» (1545 – Правительственная горячая линия), 1551 – контактный центр г. Киева).