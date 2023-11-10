Болградский фестиваль вин возобновляется после трех лет перерыва

— Точнее сказать, будет проведена бизнес-ярмарка в традициях винного фестиваля, — уточнил формат директор Фонда поддержки предпринимательства Болградского района Сергей Сахаров. – Если в прошлые годы фестиваль проводился в Болграде на городской площади, то в этом году в связи с военным положением руководство района от такого формата отказалось.

Кроме вин, на бизнес-ярмарке будет представлена кухня бессарабского края – горячие блюда, холодные закуски, выпечка.

По традиции фестиваля, который взял старт еще в 2010 году, организована дегустация вин. Комиссия отведала как молодые вина из урожая 2023 года, так и образцы прошлых лет. Имена победителей будут оглашены на фестивале.