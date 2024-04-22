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Битва за дерева в Кодимі: активісти вимагають припинити вирубку у центрі міста

Битва за дерева в Кодимі: активісти вимагають припинити вирубку у центрі міста

16 квітня на черговому засіданні члени виконавчого комітету Кодимської міської ради VIII скликання проголосували «проти» внесення змін до рішення виконавчого комітету Кодимської міської ради від 28 березня 2024 року № 950 «Про надання дозволу відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодимської міської ради на видалення зелених насаджень на території Кодимської міської територіальної громади».

Як повідомляло видання «Одеське життя» в попередніх публікаціях, причиною розгляду питання стало звернення активістів кодимської спільноти до міського голови Сергія Лупашка з вимогою зберегти дерева по вулиці Соборній. Бо знищення дерев, на їх думку, негативно впливатиме на екологічну ситуацію у місті.

КОДИМА ЛИСТ

Відповідаючи на колективне звернення громадян, міський голова, зокрема, повідомив, що, враховуючи думку громадян, на найближчому засіданні міськвиконкому будуть внесені зміни до рішення від 28.03.2024 №950. 

Однак члени виконкому змін до рішення не внесли, посилаючись на «думку іншої сторони – мешканців, які висловлюються «за» проведення оновлення і озеленення центру міста». І зазначили, що «замість видалених 28 дерев, посаджено 80 (60 кленів, 10 павловній, 10 туй) і 15 магнолій».

КОДИМА ДЕРЕВА

Активісти кажуть, що дерева – це не голка в сіні і вимагають, щоб влада показала ділянки, де ростуть зазначені саджанці. 

— Міський голова в пості на своїй сторінці у Фейсбук і при зустрічі з представниками ініціативної групи публічно пообіцяв не розширювати вулицю в центрі міста і зберегти дерева. У мене таке враження, що з людей хочуть зробити дурнів, — каже жителька міста Ірина Шевченко. — Ми вимагаємо скасувати це рішення або виключити з нього обіцяні пункти.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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