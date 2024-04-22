Битва за дерева в Кодимі: активісти вимагають припинити вирубку у центрі міста

Як повідомляло видання «Одеське життя» в попередніх публікаціях, причиною розгляду питання стало звернення активістів кодимської спільноти до міського голови Сергія Лупашка з вимогою зберегти дерева по вулиці Соборній. Бо знищення дерев, на їх думку, негативно впливатиме на екологічну ситуацію у місті.

Відповідаючи на колективне звернення громадян, міський голова, зокрема, повідомив, що, враховуючи думку громадян, на найближчому засіданні міськвиконкому будуть внесені зміни до рішення від 28.03.2024 №950.

Однак члени виконкому змін до рішення не внесли, посилаючись на «думку іншої сторони – мешканців, які висловлюються «за» проведення оновлення і озеленення центру міста». І зазначили, що «замість видалених 28 дерев, посаджено 80 (60 кленів, 10 павловній, 10 туй) і 15 магнолій».

Активісти кажуть, що дерева – це не голка в сіні і вимагають, щоб влада показала ділянки, де ростуть зазначені саджанці.

— Міський голова в пості на своїй сторінці у Фейсбук і при зустрічі з представниками ініціативної групи публічно пообіцяв не розширювати вулицю в центрі міста і зберегти дерева. У мене таке враження, що з людей хочуть зробити дурнів, — каже жителька міста Ірина Шевченко. — Ми вимагаємо скасувати це рішення або виключити з нього обіцяні пункти.