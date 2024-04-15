Дежавю у Кодимі: дерева рубають, а нові не саджають

На порядку денному знову знищення дерев?

На сайті Кодимської міськради було оприлюднено рішення від 28.03.2024 р. «Про надання дозволу відділу комунального господарства та капітального будівництва на видалення зелених насаджень на території Кодимської міської територіальної громади».

Керуючись законами, положеннями та актом обстеження зелених насаджень, міськвиконком вирішив надати дозвіл «на видалення зелених насаджень – аварійних дерев, які досягли вікової межі». Мали на меті запобігання аварійним ситуаціям на інженерних мережах по вулиці Соборній.

Нагадаю, Соборна – це головна вулиця міста Кодима. І саме вона у липні минулого року зазнала кардинальних змін у «озелененні», тобто у знищенні дерев і розширенні вулиці.

Тоді, як і нині, такі дії влади обурили кодимчан. Але дерева були зрізані, а натомість обіцяли висадити ті, що швидко ростуть… Та, напевне, руки не дійшли.

Ще 500 метрів асфальтованої пустелі

Громадськість обурилась рішенням міськвиконкому, який вирішив зняти 64 дерева на значній частині центральної вулиці.

– Дерева визнано аварійними, але ж ми знаємо, що ніхто нові садити не збирається. Минулого літа таким чином вже оголили 300 метрів вулиці та за рахунок цього розширили дорогу. Якщо ми не зупинимо це безумство – на черзі ще 500 метрів асфальтованої пустелі в центрі міста замість тіні та затишку, – говорить жителька Кодими Ірина Шевченко.

Жінка обурюється, що такий «розвиток громади» орієнтований лише на одну категорію – автомобілістів. Пішоходам і маломобільним людям замість дерев пропонується палюче сонце, запарковане узбіччя та на три метри довший і небезпечніший перехід вулиці. Велосипедистам – і того менше. Їх наче не існує.

Крім того, для людей старшого віку вулиці спекотного літа несуть загрозу здоров’ю. Стануть випробуванням прогулянки містом і для матерів з дітьми.

Люди хочуть діалогу

Ініціативна група зареєструвала колективне звернення проти вирубки дерев на вулиці Соборній, на ім’я Кодимського міського голови Сергія Лупашка. Зібрано понад 200 підписів.

Також містяни пропонують голові провести круглий стіл з активними жителями міста, щоб визначити порядок залучення громадськості до прийняття рішень, включаючи збір пропозицій і публічні слухання з актуальних питань.