Більшовик Хворостін дружив з одеськими бандитами: чому на його честь назвали вулицю?

Підтримай червоних – грабуй скільки хочеш

Олександр Хворостін відомий тим, що очолив у листопаді 1919 року в Одесі розвідвідділ військово-революційного штабу більшовиків. Одеса тоді перебувала під спільним контролем Української Галицької армії та денікінців.

Олександр Хворостін організовував підпілля, схиляючи на бік більшовиків місцевий криміналітет. Бандюганам обіцяли у разі підтримки «червоних» повну амністію перед законом та право на експропріацію майна заможних городян. Простіше кажучи, безкарно пограбувати.

Проіснував цей більшовицький штаб трохи більше місяця, у грудні 1919-го його «прихлопнули». Хворостина разом із ще шістнадцятьма більшовиками-штабістами було заарештовано. Невдовзі дев’ять більшовиків було страчено (зокрема і Хворостина), а вісім відправлено на каторжні роботи.

Ось і вся історія Хворостіна. Будемо об’єктивні: ну нічого такого, щоб вулиці його ім’я присвоювати. Тепер вона знову називається Прохоровською.

Вісім імен вулиці Прохоровської

До речі, народилася вулиця Прохоровська далекого 1828 року, і імена міняла, як рукавички. Спочатку це був Тираспольський тракт, потім Тираспольська дорога, потім Велика мостова вулиця.

1841-го названа на честь одесита Осипа Прохорова. Це був одеський міщанин, який мешкав «у передмісті Молдаванки поблизу канави колишньої межі портофранко». Це факт із оголошення 1839 року. Пояснимо – йдеться про те, що Прохоров був домовласником і будинок цей розташовувався на межі зони Порто Франко та Молдаванки.

З 1844 ця вулиця знову Тираспольська, а з 1856-го – вже Велика Тираспольська. З 1861 року вулиця вже називається Велика Прохоровська. 30 квітня 1920 року вулицю називають на честь вищезгаданого Олександра Васильовича Хворостина. З листопада 1941 року до квітня 1944 року вулиця знову Прохоровська. Остаточно цю назву було повернуто 1995 року.

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