Новини Одеси та Одеської області

Більшовик Хворостін дружив з одеськими бандитами: чому на його честь назвали вулицю?

Більшовик Хворостін дружив з одеськими бандитами: чому на його честь назвали вулицю?

Ми продовжуємо розповідати історію радянських назв вулиць Одеси. Так, була у нашому місті до 1995 року вулиця Хворостіна. Ну і хто ж він такий був, цей Хворостін, і до чого тут одеський криміналітет?

Підтримай червоних – грабуй скільки хочеш

Олександр Хворостін відомий тим, що очолив у листопаді 1919 року в Одесі розвідвідділ військово-революційного штабу більшовиків. Одеса тоді перебувала під спільним контролем Української Галицької армії та денікінців.

Олександр Хворостін організовував підпілля, схиляючи на бік більшовиків місцевий криміналітет. Бандюганам обіцяли у разі підтримки «червоних» повну амністію перед законом та право на експропріацію майна заможних городян. Простіше кажучи, безкарно пограбувати.

Проіснував цей більшовицький штаб трохи більше місяця, у грудні 1919-го його «прихлопнули». Хворостина разом із ще шістнадцятьма більшовиками-штабістами було заарештовано. Невдовзі дев’ять більшовиків було страчено (зокрема і Хворостина), а вісім відправлено на каторжні роботи.

Читайте також: Вибухи, вбивства та страта в Одесі: як у місті з’явилася вулиця Халтуріна

Ось і вся історія Хворостіна. Будемо об’єктивні: ну нічого такого, щоб вулиці його ім’я присвоювати. Тепер вона знову називається Прохоровською.

Вісім імен вулиці Прохоровської

До речі, народилася вулиця Прохоровська далекого 1828 року, і імена міняла, як рукавички. Спочатку це був Тираспольський тракт, потім Тираспольська дорога, потім Велика мостова вулиця.

1841-го названа на честь одесита Осипа Прохорова. Це був одеський міщанин, який мешкав «у передмісті Молдаванки поблизу канави колишньої межі портофранко». Це факт із оголошення 1839 року. Пояснимо – йдеться про те, що Прохоров був домовласником і будинок цей розташовувався на межі зони Порто Франко та Молдаванки.

З 1844 ця вулиця знову Тираспольська, а з 1856-го – вже Велика Тираспольська. З 1861 року вулиця вже називається Велика Прохоровська. 30 квітня 1920 року вулицю називають на честь вищезгаданого Олександра Васильовича Хворостина. З листопада 1941 року до квітня 1944 року вулиця знову Прохоровська. Остаточно цю назву було повернуто 1995 року.

Ви також можете дізнатися: Як п’яниця та картяр з Одеси став особистим ворогом Гітлера: історія Олександра Маринеско та однойменного узвозу.

Валерий Боянжу
Валерій Боянжу ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk