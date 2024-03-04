Більше квітів для України: в Тарутинській громаді стартувала весняна акція

Тож, клуб оголошує акцію «Більше квітів для України!».

Жінки-волонтери просять мешканців громади приносити до клубу все, що може рости, цвісти та радувати – насіння, саджанці, розсаду та цибулини будь-яких квітів.

Далі все, що буде зібрано, самі волонтери та бажаючі приєднатися висаджуватимуть в громадських місцях, на майданчиках та у палісадниках селища.

— Ми всі сьогодні живемо на межі, пригнічені і знесилені від щоденних втрат і тривог. І природа ніби відповідає нам тим самим – все навкруги сіре та безпросвітне. Але так не має бути. Ми не повинні падати духом. Наше селище завжди квітло тисячами бузків, нарцисів, тюльпанів, гіацинтів. Тож і зараз нехай всі рослини зацвітуть, щоб радувати кожного з нас. А ще додому приїжджають хлопці з фронту. Вони мають бачити свій рідний край таким, яким він був завжди – квітучим, милим, повним життя. Ми їм повинні показати, що бережемо рідне селище. Це їх радуватиме та надихатиме, — каже одна з ініціаторок акції.

З такою позицією неможливо сперечатися, її треба підтримувати.

Отже, від імені тарутинських жінок-пенсіонерок закликаємо всіх приносити до клубу за адресою проспект Миру, 18, все, що може рости та цвісти, та приєднуватися до чудової акції «Більше квітів для України!».