У зимовий період служба ДСНС постійно фіксує пожежі через недбалість при використанні пічного опалення. Такі випадки не лише завдають матеріальних збитків, а й нерідко призводять до трагічних наслідків.

Щоб уникнути нещасних випадків, фахівці Одеського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області надали корисні рекомендації власникам осель:

Очищення димарів

Перед початком опалювального сезону обов’язково очистіть димарі від сажі. Накопичена сажа може спричинити займання.

Справність печі

Перевірте піч та димар на наявність тріщин, через які можуть виходити іскри або гарячі гази.

Дотримання відстані

Не розташовуйте легкозаймисті речі – одяг, меблі, килими – ближче ніж за півметра від нагрівальних пристроїв.

Гасіння перед сном

Не залишайте вогонь у печі без нагляду, особливо на ніч.

Устаткування поблизу печі

Завжди тримайте під рукою ємність з водою або вогнегасник.

Дотримання правил рятує життя, наголошують пожежники:

– Закликаємо всіх жителів відповідально ставитися до питання власної безпеки. Тепло повинно зігрівати, а не знищувати! Дотримуючись простих правил, ви збережете свій дім та здоров’я близьких.

Одеське районне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

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