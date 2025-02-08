В зимний период служба ГСЧС постоянно фиксирует пожары из-за халатности при использовании печного отопления. Такие случаи не только наносят материальный ущерб, но и нередко приводят к трагическим последствиям.

Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты Одесского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Одесской области рекомендуют следующее:

Очистка дымоходов

Перед началом отопительного сезона обязательно очистите дымоходы от сажи. Накопленная сажа может вызвать воспламенение.

Исправность печи

Проверьте печь и дымоход на наличие трещин, через которые могут выходить искры или горячие газы.

Соблюдение расстояния

Не располагайте легковоспламеняющиеся вещи – одежду, мебель, ковры – ближе чем в полуметре от нагревательных устройств.

Тушение перед сном

Не оставляйте огонь в печи без присмотра, особенно ночью.

Оборудование вблизи печи

Всегда держите под рукой емкость с водой или огнетушитель.

Соблюдение правил спасает жизнь, отмечают пожарные:

– Призываем всех жителей ответственно относиться к вопросу безопасности. Тепло должно согревать, а не уничтожать! Следуя простым правилам, вы сохраните свой дом и здоровье близких.

Одесское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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