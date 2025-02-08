В зимний период служба ГСЧС постоянно фиксирует пожары из-за халатности при использовании печного отопления. Такие случаи не только наносят материальный ущерб, но и нередко приводят к трагическим последствиям.
Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты Одесского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Одесской области рекомендуют следующее:
Очистка дымоходов
Перед началом отопительного сезона обязательно очистите дымоходы от сажи. Накопленная сажа может вызвать воспламенение.
Исправность печи
Проверьте печь и дымоход на наличие трещин, через которые могут выходить искры или горячие газы.
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Соблюдение расстояния
Не располагайте легковоспламеняющиеся вещи – одежду, мебель, ковры – ближе чем в полуметре от нагревательных устройств.
Тушение перед сном
Не оставляйте огонь в печи без присмотра, особенно ночью.
Оборудование вблизи печи
Всегда держите под рукой емкость с водой или огнетушитель.
Соблюдение правил спасает жизнь, отмечают пожарные:
– Призываем всех жителей ответственно относиться к вопросу безопасности. Тепло должно согревать, а не уничтожать! Следуя простым правилам, вы сохраните свой дом и здоровье близких.
Одесское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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