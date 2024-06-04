Безкоштовні КТ-дослідження: чому так довго доводиться чекати своєї черги

Проведення пацієнтам комп’ютерної томографії (КТ) оплачує держава. Це передбачено програмою медичних гарантій, яка продовжує працювати попри повномасштабну війну. Але на проведення безоплатного дослідження доводиться очікувати декілька тижнів. Чому так відбувається?
Як зробити комп’ютерну томографію безоплатно?
Зробити КТ безоплатно можна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря. Якщо лікар бачить потребу, він випише направлення на таке дослідження (електронне або паперове).
Зробити КТ можна у закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу, мають відповідне обладнання (комп’ютерний томограф) та можливості для проведення обстеження.
В Одесі три міські лікарні №№1,10, 11 мають відповідне обладнання та договори з НСЗУ. Чому виникають черги, з’ясовуємо з виконуючою обов’язки завідувачки рентгенологічного відділення КНП «Одеська міська клінічна лікарня № 1» Ольгою Філяновською.
КТ – тривала та складна процедура
— Треба розуміти, що КТ – це один з дуже важливих факторів встановлення правильного діагнозу, — каже Ольга Володимирівна. — На опис КТ-дослідження лікар в середньому витрачає 40 хвилин. Буває, що й більше, якщо мова йде про складні випадки. Крім того, лікар має проаналізувати разом всі проєкції КТ-дослідження, результати рентгену, УЗІ, аналізів, з якими прийшов пацієнт. На підставі всього цього і робиться висновок щодо діагнозу. Ви розумієте, що це складна і відповідальна робота, під час якої не можна поспішати.
— Якщо враховувати, що лікар-рентгенолог у вашій лікарні працює 24 години, за добу обстеження мають можливість пройти не більше 30-35 пацієнтів?
— Так, але це багато, бо лікар має трохи відпочити, поїсти, щоб не прискорювати професійне вигоряння.
До нашої лікарні привозять пацієнтів «Швидкі» з інсультами, інфарктами, складними травмами в результаті дорожньо-транспортних пригод, пораненнями після прильотів. В таких випадках треба діяти дуже швидко. Якщо мова йде про загрозливу ситуацію для життя, таким пацієнтам виконують КТ-дослідження поза чергою. Поза чергою мають право на проведення дослідження і пацієнти, які лікуються в стаціонарних відділеннях нашої лікарні, і виникає нагальна потреба їх обстежити. Тому тим, хто записаний на безоплатне КТ-дослідження, навіть в день його проходження інколи доводиться очікувати, бо лікарі займаються ургентними пацієнтами.
Є КТ-дослідження без контрастних речовин – вони виконуються та описуються швидше. Є дослідження із контрастними речовинами. Там потрібні попередні обстеження, відповідна підготовка і триває таке КТ-дослідження довше. Тому в нас є різні черги на ці дослідження.
У черзі винен сімейний лікар?
— Зараз багато говорять про необґрунтовані призначення – людині не потрібно проводити КТ-дослідження, а він примушує сімейного чи лікуючого лікаря виписувати направлення. Лікар, аби на нього не писали скарг, здається і надає направлення на КТ. Є такі випадки?
— Звісно, є. Ми працюємо з сімейними лікарями, пояснюємо, що направлення мають бути обґрунтованими. Бо якщо в пацієнта є направлення на КТ-дослідження, ми не можемо йому відмовити у його проходженні. Відмовити не маємо права, бо пацієнт скаржитиметься вже на нас. А той пацієнт, кому дійсно потрібно обстежитись, вимушений чекати довше.
На думку Ольги Філяновської, ситуація була б простішою, якби місто мало окремий комп’ютерний томограф для обслуговування пацієнтів за направленнями сімейних лікарів в поліклінічному відділенні чи діагностичному центрі лікарні. Щоб фахівці займалися складними випадками, а амбулаторні дослідження пацієнтів не відволікали б лікарів кластерних міських лікарень.
Думка дуже слушна, бо зважаючи на те, скільки приватних клінік в Одесі купують обладнання і пропонують послуги КТ-досліджень, попит зростає, все більше людей задля уточнення чи встановлення правильного діагнозу потребують проведення КТ. Але безоплатними ці дослідження є лише в трьох міських клінічних лікарнях. Загалом 90-100 досліджень на добу для міста-мільйонника, звісно, мало. Тому черги на безоплатні КТ-дослідження поки з порядку денного не йдуть…