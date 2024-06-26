Батьки перешкоджають спілкуватися з онуками бабусі та дідусю: як вирішити цю ситуацію

У випадку заборони спілкування з дідом чи бабою страждати можуть і вони самі і онуки, які вимушені зустрічатися з ними таємно, коли батьки перешкоджають зустрічам.

Але як важливо, коли діти одночасно виховуються і бабусею і дідусем, коли всі разом живуть спільними розмовами, клопотами, разом святкуються свята. Зв’язок з близькими людьми не повинен припинятися, щоб не було в житті. Виховання, спілкування повинно бути в інтересах дитини, нести необхідний розвиток і виховання.

Які права на спілкування з онуками мають бабуся і дідусь

Статтею 257 Сімейного кодексу України (СК) передбачено, що баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні. При цьому, батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків.

Таким чином, Ваше право спілкуватися з онуками гарантоване законом, отже, підлягає захисту.

Звернення до органів опіки

Якщо з одним із батьків дитини склались неприязні стосунки, які не вирішуються мирним шляхом щодо спілкування бабусі (дідуся) з дітьми, можна звернутися до органів опіки та піклування, щоб були встановлений графік зустрічей з дитиною.

Вам для звернення необхідні будуть документи:

заява (подається особисто);

копія паспорта;

довідка з місця реєстрації (проживання);

копію свідоцтва про народження дитини, інші документи.

Якщо графік не буде погоджено, або виникнуть інші причини, Вам потрібно звернутися до місцевого суду з заявою щодо усунення перешкод у спілкуванні з онуком (онукою) та участь у вихованні та зобов’язати батька чи матір дитини, які є відповідачами у справі не чинити перешкоди у спілкуванні та вихованні дитини.

Звернення до суду

Статтею 263 СК передбачено, що спір щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, брата, сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини вирішується судом відповідно до статті 159 цього Кодексу.

Як позивач, Ви можете залучити органи опіки та піклування третьою стороною. В позовній заяві напишіть, чи приймали участь у вихованні онука від його народження, які між Вами склались відносини, яке ставлення онуків до Вас. Текст можете писати довільно, для цього Вам не потрібна допомога адвоката.

Зазначте також, що Ви бажаєте брати активну участь у вихованні дитини, спілкуватися. Вкажіть, яка систематичність повинна бути у спілкуванні з Вашими онуками: в свій вільний час, вихідні дні, дні відпустки, святкові дні та будь-які інші, або канікули, за якою адресою.

До заяви додатками необхідні документи (в копіях для суду, Відповідача, третьої сторони, але все подається до суду):

копія паспорта;

довідка з місця реєстрації (проживання);

копія свідоцтва про народження дитини,

акт обстеження житлово-побутових умов де проживає бабуся (дідусь), щоб підтвердити, що створені належні умови для перебування дитини.

висновок органу опіки та піклування.

довідка щодо теперішнього проживання дитини.

Можете надати інші документи (фото, відео), довідки про доходи, характеристики, інше.

Утримування онуків

Відповідно до ст. 265 СК України, баба, дід зобов’язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.

Можете залучити свідків у справі щодо виховання онуків.

Якщо справа буде на Вашу користь, намагайтесь з любов’ю та повагою ставитися до дітей, не втягувати їх в конфлікти та не налаштовувати їх проти матері (батька). Коректність, стриманість повинні мати першочергове значення у Вашому з дитиною спілкування.

Ваша турбота та увага повинна і для Вас стати надійною підтримкою в майбутньому з боку дитини. Радість від виховання буде Вам тоді, коли дитина завжди буде Вашим надійним другом, опорою та захистом.