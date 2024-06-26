Родители препятствуют бабушке и дедушке общаться с внуками: как решить эту ситуацию

В случае запрета общения с дедом или бабой страдать могут и они сами и внуки, вынужденные встречаться с ними тайно, когда родители препятствуют встречам.

Но как важно, когда дети одновременно воспитываются и бабушкой, и дедушкой, когда все вместе живут общими разговорами, хлопотами, вместе празднуются праздники. Связь с близкими людьми не должна прекращаться, чтобы не было в жизни. Воспитание, общение должно быть в интересах ребенка, нести необходимое развитие и воспитание.

Какие права на общение с внуками имеют бабушка и дедушка

Статьей 257 Семейного кодекса Украины (СК) предусмотрено, что бабушка, дед, прабабушка, прадед имеют право общаться со своими внуками, правнуками, участвовать в их воспитании. При этом родители или другие лица, с которыми проживает ребенок, не имеют права препятствовать в осуществлении бабой, дедом, прабабушкой, прадедом своих прав по воспитанию внуков, правнуков.

Таким образом, Ваше право общаться с внуками гарантировано законом, следовательно, подлежит защите.

Обращение в органы опеки

Если с одним из родителей ребенка сложились неприязненные отношения, которые не решаются мирным путем, и те не разрешают бабушке (дедушке) общаться с детьми, можно обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы был установлен график встреч с ребенком.

Вам для обращения будут необходимы документы:

заявление (подается лично);

копия паспорта;

справка с места регистрации (проживания);

копию свидетельства о рождении ребенка, другие документы.

Если график не будет согласован, или возникнут другие причины, Вам следует обратиться в местный суд с заявлением об устранении препятствий в общении с внуком, и участие в воспитании. Чтобы суд обязал отца или мать ребенка, которые являются ответчиками по делу, не препятствовать общению с ребенком участию в его воспитании.

Обращение в суд

Статьей 263 СК предусмотрено, что спор об участии бабы, деда, прабабушки, прадеда, брата, сестры, мачехи, отчима в воспитании ребенка разрешается судом в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса.

Как истец, Вы можете привлечь органы опеки и попечительства третьей стороной. В исковом заявлении напишите, участвовали ли в воспитании внука от его рождения, какие между Вами сложились отношения, какое отношение внуков к Вам. Текст можете писать произвольно, для этого вам не нужна помощь адвоката.

Отметьте также, что Вы хотите активно участвовать в воспитании ребенка, общаться. Укажите, какая систематичность должна быть в общении с Вашими внуками: в свободное время, выходные дни, дни отпуска, праздничные дни и любые другие, или каникулы, по какому адресу.

К заявлению приложениями необходимо предоставить документы (в копиях для суда, ответчика, третьей стороны, но все подается в суд):

копия паспорта;

справка с места регистрации (проживания);

копия свидетельства о рождении ребенка;

акт обследования жилищно-бытовых условий, где проживает бабушка (дедушка), чтобы подтвердить, что созданы надлежащие условия для пребывания ребенка;

вывод органа опеки и попечительства;

справка о проживании ребенка;

Можете предоставить другие документы (фото, видео), справки о доходах, характеристиках, прочее.

Содержание внуков

Согласно ст. 265 СК Украины, баба, дед обязаны содержать своих малолетних, несовершеннолетних внуков, если у них нет матери, отца или если родители не могут по уважительным причинам оказывать им должное содержание, при условии, что баба, дед могут оказывать материальную помощь.

Вы можете привлечь свидетелей по делу о воспитании внуков.

Если дело будет в вашу пользу, старайтесь с любовью и уважением относиться к детям, не втягивать их в конфликты и не настраивать их против матери (отца). Корректность, сдержанность должны иметь первостепенное значение в Вашем с ребенком общения.

Ваше беспокойство и внимание должно и для Вас стать надежной поддержкой в ​​будущем со стороны ребенка. Радость от воспитания будет Вам тогда, когда ребенок всегда будет Вашим надежным другом, опорой и защитой.