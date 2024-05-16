Арт фестивалі та популярна музика: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 17-19 травня

В суботу та неділю одеситів запрошують на мистецькі арт фестивалі на Одеській кіностудії та в Пасажі. А субота просто створена для всіх поціновувачів одеських музеїв – в цей день наш Національний художній музей приготував насичену програму до свого професійного свята

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

17 травня, 17:00 – Музичні хіти світового кіно. Одеська опера

Ця програма – справжній хіт серед любителів сучасної музики. Найвідоміші композиції з улюблених фільмів у виконанні оркестру Одеської опери в неперевершеному по своїй красі та акустиці залі.



18 – 19 травня – Вернісаж в Пасажі

Красива та неординарна подія, яка приверне увагу всіх поціновувачів прекрасного. Саме місце – неймовірний одеський Пасаж, цей справжній витвір мистецтва надихає на налаштовує на красу та творчість.





18 -19 травня, 11:00 – 19:00 – Сімейний фестиваль “Одеса – мама” . Одеська кіностудія

На великій та просторій території Одеської кіностудії знайдеться місце всім. Там комфортно розмістяться фудкорт, концертна площадка, дитячий майданчик, зона хендмейду та крафтових виробників. Погода сприятиме гарному настрою та відпочинку!





18 травня, 11:00-17:00 – День музеїв в Одеському художньому

З нагоди Дня музеїв наш Одеський художній запрошує на цілу низку цікавезних екскурсій.

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 – екскурсія гротом (150/75 ₴);

12:30– екскурсія виставкою Романа та Марґіт Сельських «Сонце заходу / Sol Occidens» (150/75 ₴);

14:00 – екскурсія виставкою Романа та Марґіт Сельських «Сонце заходу / Sol Occidens» (150/75 ₴);





15:30 – екскурсія виставкою Романа та Марґіт Сельських «Сонце заходу / Sol Occidens» (150/75 ₴)

18 травня, 19:00 – Концерт «Недисциплінований з флейтою»

Культурний центр “УНІОН”

Видатна українська флейтистка – віртуоз Helèna та ансамбль Perfetto запрошують на неймовірний концерт в якому прозвучать твори Вівальді, а також саундтреки до класики світового кіно “Хрещений батько”, “Місія”, “Хрещений батько” та інші. Прекрасний концерт для тих, хто починає своє знайомство з симфонічною музикою.



