Арт фестивали и популярная музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 17-19 мая

События этих выходных, безусловно оценят любители искусства. Если вы давно собирались на концерт классической музыки, но не хотели погружаться в тяжелую классику — вас ждут в Одесской опере и культурном центре УНИОН.
В субботу и воскресенье одесситов приглашают на художественные арт фестивали на Одесской киностудии и в Пассаже. А суббота просто создана для всех ценителей одесских музеев — в этот день наш Национальный художественный музей приготовил насыщенную программу к своему профессиональному празднику.
Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь
17 мая, 17:00 — Музыкальные хиты мирового кино. Одесская опера.
Эта программа — настоящий хит среди любителей современной музыки. Самые известные композиции из любимых фильмов в исполнении оркестра Одесской оперы в непревзойденном по своей красоте и акустике зале.
18 — 19 мая — Вернисаж в Пассаже
Красивое и неординарное событие, которое привлечет внимание всех ценителей прекрасного. Само место — невероятный одесский Пассаж, это настоящее произведение искусства вдохновляет на настраивает на красоту и творчество.
18 -19 мая, 11:00 — 19:00 — Семейный фестиваль «Одесса — мама». Одесская киностудия
На большой и просторной территории Одесской киностудии найдется место всем. Там комфортно разместятся фудкорт, концертная площадка, детская площадка, зона хендмейда и крафтовых производителей. Погода будет способствовать хорошему настроению и отдыху!
18 мая, 11:00-17:00 — День музеев в Одесском художественном
- По случаю Дня музеев наш Одесский художественный приглашает на целый ряд интереснейших экскурсий.
12:00, 13:00, 15:00, 16:00 — экскурсия по гроту (150/75 ₴);
- 12:30- экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце запада / Sol Occidens» (150/75 ₴);
- 14:00 — экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заката / Sol Occidens» (150/75 ₴);
- 15:30 — экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце запада / Sol Occidens» (150/75 ₴)
18 мая, 19:00 — Концерт «Недисциплинированный с флейтой»
Культурный центр «УНИОН»
Выдающаяся украинская флейтистка — виртуоз Helèna и ансамбль Perfetto приглашают на невероятный концерт в котором прозвучат произведения Вивальди, а также саундтреки к классике мирового кино «Крестный отец», «Миссия», «Крестный отец» и другие. Прекрасный концерт для тех, кто начинает свое знакомство с симфонической.