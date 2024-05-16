Арт фестивали и популярная музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 17-19 мая

В субботу и воскресенье одесситов приглашают на художественные арт фестивали на Одесской киностудии и в Пассаже. А суббота просто создана для всех ценителей одесских музеев — в этот день наш Национальный художественный музей приготовил насыщенную программу к своему профессиональному празднику.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

17 мая, 17:00 — Музыкальные хиты мирового кино. Одесская опера.

Эта программа — настоящий хит среди любителей современной музыки. Самые известные композиции из любимых фильмов в исполнении оркестра Одесской оперы в непревзойденном по своей красоте и акустике зале.



18 — 19 мая — Вернисаж в Пассаже

Красивое и неординарное событие, которое привлечет внимание всех ценителей прекрасного. Само место — невероятный одесский Пассаж, это настоящее произведение искусства вдохновляет на настраивает на красоту и творчество.

18 -19 мая, 11:00 — 19:00 — Семейный фестиваль «Одесса — мама». Одесская киностудия

На большой и просторной территории Одесской киностудии найдется место всем. Там комфортно разместятся фудкорт, концертная площадка, детская площадка, зона хендмейда и крафтовых производителей. Погода будет способствовать хорошему настроению и отдыху!

18 мая, 11:00-17:00 — День музеев в Одесском художественном

По случаю Дня музеев наш Одесский художественный приглашает на целый ряд интереснейших экскурсий.

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 — экскурсия по гроту (150/75 ₴);

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 — экскурсия по гроту (150/75 ₴); 12:30- экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце запада / Sol Occidens» (150/75 ₴);

14:00 — экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заката / Sol Occidens» (150/75 ₴);

15:30 — экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце запада / Sol Occidens» (150/75 ₴)



18 мая, 19:00 — Концерт «Недисциплинированный с флейтой»

Культурный центр «УНИОН»

Выдающаяся украинская флейтистка — виртуоз Helèna и ансамбль Perfetto приглашают на невероятный концерт в котором прозвучат произведения Вивальди, а также саундтреки к классике мирового кино «Крестный отец», «Миссия», «Крестный отец» и другие. Прекрасный концерт для тех, кто начинает свое знакомство с симфонической.

