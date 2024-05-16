Новости Одессы и Одесской области

Арт фестивали и популярная музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 17-19 мая

Арт фестивали и популярная музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 17-19 мая

События этих выходных, безусловно оценят любители искусства. Если вы давно собирались на концерт классической музыки, но не хотели погружаться в тяжелую классику — вас ждут в Одесской опере и культурном центре УНИОН.

В субботу и воскресенье одесситов приглашают на художественные арт фестивали на Одесской киностудии и в Пассаже. А суббота просто создана для всех ценителей одесских музеев — в этот день наш Национальный художественный музей приготовил насыщенную программу к своему профессиональному празднику.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

17 мая, 17:00Музыкальные хиты мирового кино. Одесская опера.

Эта программа — настоящий хит среди любителей современной музыки. Самые известные композиции из любимых фильмов в исполнении оркестра Одесской оперы в непревзойденном по своей красоте и акустике зале.

18 — 19 маяВернисаж в Пассаже 

Красивое и неординарное событие, которое привлечет внимание всех ценителей прекрасного. Само место — невероятный одесский Пассаж, это настоящее произведение искусства вдохновляет на настраивает на красоту и творчество.
18 -19 мая, 11:00 — 19:00Семейный фестиваль «Одесса — мама». Одесская киностудия

На большой и просторной территории Одесской киностудии найдется место всем. Там комфортно разместятся фудкорт, концертная площадка, детская площадка, зона хендмейда и крафтовых производителей. Погода будет способствовать хорошему настроению и отдыху!
18 мая, 11:00-17:00День музеев в Одесском художественном

  • По случаю Дня музеев наш Одесский художественный приглашает на целый ряд интереснейших экскурсий.
    12:00, 13:00, 15:00, 16:00 — экскурсия по гроту (150/75 ₴);
  • 12:30- экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце запада / Sol Occidens» (150/75 ₴);
  • 14:00 — экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заката / Sol Occidens» (150/75 ₴);
  • 15:30 — экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце запада / Sol Occidens» (150/75 ₴)

18 мая, 19:00Концерт «Недисциплинированный с флейтой»

Культурный центр «УНИОН»

Выдающаяся украинская флейтистка — виртуоз Helèna и ансамбль Perfetto приглашают на невероятный концерт в котором прозвучат произведения Вивальди, а также саундтреки к классике мирового кино «Крестный отец», «Миссия», «Крестный отец» и другие. Прекрасный концерт для тех, кто начинает свое знакомство с симфонической.

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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