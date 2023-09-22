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Афіша безкоштовних подій Одеси 22 – 24 вересня: кінопоказ, концерти та джаз просто неба

Афіша безкоштовних подій Одеси 22 – 24 вересня: кінопоказ, концерти та джаз просто неба

Ми не знаємо, чи будуть наступні вихідні такими же теплими як нинішні. Тому пропонуємо вийти на вулицю і відвідати безліч подій, які відбудуться на свіжому повітрі – покази фільмів, концерти, джазові вечори.

В суботу в наших бібліотеках відбудуться дуже різні і дуже цікаві лекції присвячені штурму Хаджибея та творчості Рене Магрітта. А ще запрошуємо всіх на Привоз, Але не зранку за покупками, а ввечері, в Зелений театр. Саме там відбудеться показ документального фільму Єви Нейман, про такий Привоз, який ви ще не бачили. 

Що: Виставка “Маніфест миру”
Де: Польська, 19, Музей Блєщунова
Коли: 22 вересня, 16:00

Що: Благодійний показ фільму Привоз
Де: Зелений театр, Парк Шевченко
Коли: 22 вересня, 19:30
Вхід: донейшн 

Що: Лекція Тараса Гончарука “Штурм Хаджибея”
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 вересня, 15:00

Що: Лекція Анастасії Фролкової  “Рене Магрітт”
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 23 вересня, 16:00

Що: Джазовий парад оркестрі
Де: Парк Шевченка, Мушля
Коли: 23 вересня, 16:00

Що: Поетичний вечір
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 24 вересня, 15:00

Що: Діти грають, співають, малюють джаз
Де: вул. Футуристів, 4/1, Мистецька школа ім. Гілєльса
Коли: 24 вересня, 12:00

 

Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Горького
Коли: 24 вересня, 15:00

Що: Концерт військового оркестру “Холодний яр”
Де: Міський сад, Ротонда
Коли: 24 вересня, 17:00

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