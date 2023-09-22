Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 22 — 24 сентября: кинопоказ, концерты и джаз под открытым небом

Афиша бесплатных событий Одессы 22 — 24 сентября: кинопоказ, концерты и джаз под открытым небом

Мы не знаем, будут ли следующие выходные такими же теплыми как нынешние. Поэтому предлагаем выйти на улицу и посетить множество событий, которые произойдут на свежем воздухе – показы фильмов, концерты, джазовые вечера.

В субботу в наших библиотеках состоятся очень разные и интересные лекции, посвященные штурму Хаджибея и творчеству Рене Магритта. А еще приглашаем всех на Привоз, но не с утра за покупками, а вечером, в Зеленый театр. Именно там состоится показ документального фильма Евы Нейман, о таком Привозе, который вы еще не видели.

Что: Выставка «Манифест мира»
Где: Польская, 19, Музей Блещунова
Когда: 22 сентября, 16:00

Что: Благотворительный показ фильма
Где: Зеленый театр, Парк Шевченко
Когда: 22 сентября, 19:30
Вход: донейшн

 

Что: Лекция Тараса Гончарука «Штурм Хаджибея»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 сентября, 15:00

Что: Лекция Анастасии Фролковой «Рене Магритт»
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 23 сентября, 16:00

Что: Джазовый парад оркестров
Где: Парк Шевченко, Мушля
Когда: 23 сентября, 16:00

Что: Поэтический вечер
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 24 сентября, 15:00

Что: Дети играют, поют, рисуют джаз
Где: ул. Футуристов, 4/1, Художественная школа им. Гилельса
Когда: 24 сентября, 12:00

Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 24 сентября, 15:00

Что: Концерт военного оркестра «Холодный яр»
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 24 сентября, 17:00

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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