Афиша бесплатных событий Одессы 22 — 24 сентября: кинопоказ, концерты и джаз под открытым небом

Мы не знаем, будут ли следующие выходные такими же теплыми как нынешние. Поэтому предлагаем выйти на улицу и посетить множество событий, которые произойдут на свежем воздухе – показы фильмов, концерты, джазовые вечера.
В субботу в наших библиотеках состоятся очень разные и интересные лекции, посвященные штурму Хаджибея и творчеству Рене Магритта. А еще приглашаем всех на Привоз, но не с утра за покупками, а вечером, в Зеленый театр. Именно там состоится показ документального фильма Евы Нейман, о таком Привозе, который вы еще не видели.
Что: Выставка «Манифест мира»
Где: Польская, 19, Музей Блещунова
Когда: 22 сентября, 16:00
Что: Благотворительный показ фильма
Где: Зеленый театр, Парк Шевченко
Когда: 22 сентября, 19:30
Вход: донейшн
Что: Лекция Тараса Гончарука «Штурм Хаджибея»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 сентября, 15:00
Что: Лекция Анастасии Фролковой «Рене Магритт»
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 23 сентября, 16:00
Что: Джазовый парад оркестров
Где: Парк Шевченко, Мушля
Когда: 23 сентября, 16:00
Что: Поэтический вечер
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 24 сентября, 15:00
Что: Дети играют, поют, рисуют джаз
Где: ул. Футуристов, 4/1, Художественная школа им. Гилельса
Когда: 24 сентября, 12:00
Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 24 сентября, 15:00
Что: Концерт военного оркестра «Холодный яр»
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 24 сентября, 17:00
Читайте также: Одесский Новый базар: сентябрьский фруктово-овощной калейдоскоп (фоторепортаж)