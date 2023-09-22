Афиша бесплатных событий Одессы 22 — 24 сентября: кинопоказ, концерты и джаз под открытым небом

Мы не знаем, будут ли следующие выходные такими же теплыми как нынешние. Поэтому предлагаем выйти на улицу и посетить множество событий, которые произойдут на свежем воздухе – показы фильмов, концерты, джазовые вечера.

В субботу в наших библиотеках состоятся очень разные и интересные лекции, посвященные штурму Хаджибея и творчеству Рене Магритта. А еще приглашаем всех на Привоз, но не с утра за покупками, а вечером, в Зеленый театр. Именно там состоится показ документального фильма Евы Нейман, о таком Привозе, который вы еще не видели.

Что: Выставка «Манифест мира»

Где: Польская, 19, Музей Блещунова

Когда: 22 сентября, 16:00

Что: Благотворительный показ фильма

Где: Зеленый театр, Парк Шевченко

Когда: 22 сентября, 19:30

Вход: донейшн

Что: Лекция Тараса Гончарука «Штурм Хаджибея»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 сентября, 15:00

Что: Лекция Анастасии Фролковой «Рене Магритт»

Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого

Когда: 23 сентября, 16:00

Что: Джазовый парад оркестров

Где: Парк Шевченко, Мушля

Когда: 23 сентября, 16:00

Что: Поэтический вечер

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 24 сентября, 15:00

Что: Дети играют, поют, рисуют джаз

Где: ул. Футуристов, 4/1, Художественная школа им. Гилельса

Когда: 24 сентября, 12:00

Что: День поддержки переселенцев

Где: Парк Горького

Когда: 24 сентября, 15:00

Что: Концерт военного оркестра «Холодный яр»

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 24 сентября, 17:00

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