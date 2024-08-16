«А мені вже хочеться сала»: ціни на одеському Привозі у розпалі серпня

Привоз у розпалі серпня… Воно, звісно, спекотно, та прогнози невтішні: буде ще спекотніше. Тому, мабуть, про погоду я на нашому знаменитому ринку нічого не почула. Люди скуповуються, шукають щось «найкраще та дешевше». Реклама «солодке, як мед» – в тренді. Причому майже на усе, що представлено на прилавках.
«З часничком і чорним хлібом»
А на прилавках – розмаїття. Чую знайоме «Не робіть мені нерви», бо біля тих слив-персиків-картоплі не все так просто. Що ж таке? А таке: вибирати не всюди дозволяють, тож пакети не дають. Продавці кажуть: «За таку ціну ми самі вам зважимо. Тож кажіть, скільки вам – і все».
– Ні, ну як це вам? Можна подумати, що даром віддають. Тож я за свої гроші не можу на Привозі купити те, що мені треба?!
Відповідь вже знайома:
– Не робіть мені нерви!
Ну чи щось на кшталт цього.
У м’ясо-молочному корпусі чоловік мрійливо каже супутниці:
– Знову бринза?.. А мені вже хочеться сала. Мабуть, таки скоро осінь…
– Буде тобі осінь, коли днями знов обіцяють сорок градусів. Яке ще сало?!
– Таке… З холодильничка… З часничком і чорним хлібом…
Жінка відповідає, що не сезон, чомусь «нервує», але до сала пара такі пішла…
– Стільки персиків в цьому році!.. І ціни на них доступні.
– А зі мною щось не те: чи то я їх переїла, чи розлюбила…
Продавчиня реагує:
– Про це треба вголос казати поруч з моїм прилавком з персиками? Ви мені тут таку рекламу вирішили зробити чи що?..
Подруги трохи шаленіють від почутого:
– А ви не підслухуйте!..
Ну а що там з цінами на Привозі?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 20-30 грн;
- цибуля – 20-30 грн;
- помідори – 25-50 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 25-40 грн;
- огірки – 50-70 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 20-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- часник – 100-110 грн;
- морква – 25-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
- зелень у пучках – від 10-15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 30-50 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 45-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 30-50 грн;
- сливи – 25-30 грн;
- абрикоси – 30-60 грн;
- кавуни – 15-20 грн;
- дині – 25-40 грн;
- виноград – 45-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 18-70 грн;
- бринза – 150-220 грн;
- сир – 60-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 230-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 150-180 грн;
- шия – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
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