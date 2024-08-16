«А мені вже хочеться сала»: ціни на одеському Привозі у розпалі серпня

«З часничком і чорним хлібом»

А на прилавках – розмаїття. Чую знайоме «Не робіть мені нерви», бо біля тих слив-персиків-картоплі не все так просто. Що ж таке? А таке: вибирати не всюди дозволяють, тож пакети не дають. Продавці кажуть: «За таку ціну ми самі вам зважимо. Тож кажіть, скільки вам – і все».

– Ні, ну як це вам? Можна подумати, що даром віддають. Тож я за свої гроші не можу на Привозі купити те, що мені треба?!

Відповідь вже знайома:

– Не робіть мені нерви!

Ну чи щось на кшталт цього.

У м’ясо-молочному корпусі чоловік мрійливо каже супутниці:

– Знову бринза?.. А мені вже хочеться сала. Мабуть, таки скоро осінь…

– Буде тобі осінь, коли днями знов обіцяють сорок градусів. Яке ще сало?!

– Таке… З холодильничка… З часничком і чорним хлібом…

Жінка відповідає, що не сезон, чомусь «нервує», але до сала пара такі пішла…

– Стільки персиків в цьому році!.. І ціни на них доступні.

– А зі мною щось не те: чи то я їх переїла, чи розлюбила…

Продавчиня реагує:

– Про це треба вголос казати поруч з моїм прилавком з персиками? Ви мені тут таку рекламу вирішили зробити чи що?..

Подруги трохи шаленіють від почутого:

– А ви не підслухуйте!..

Ну а що там з цінами на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 20-30 грн;

цибуля – 20-30 грн;

помідори – 25-50 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 25-40 грн;

огірки – 50-70 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 20-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

часник – 100-110 грн;

морква – 25-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 10-15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 30-50 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 45-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 30-50 грн;

сливи – 25-30 грн;

абрикоси – 30-60 грн;

кавуни – 15-20 грн;

дині – 25-40 грн;

виноград – 45-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 18-70 грн;

бринза – 150-220 грн;

сир – 60-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 230-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 150-180 грн;

шия – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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Фото авторки