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«А мені вже хочеться сала»: ціни на одеському Привозі у розпалі серпня

«А мені вже хочеться сала»: ціни на одеському Привозі у розпалі серпня

Привоз у розпалі серпня… Воно, звісно, спекотно, та прогнози невтішні: буде ще спекотніше. Тому, мабуть, про погоду я на нашому знаменитому ринку нічого не почула. Люди скуповуються, шукають щось «найкраще та дешевше». Реклама «солодке, як мед» – в тренді. Причому майже на усе, що представлено на прилавках.

«З часничком і чорним хлібом»

А на прилавках – розмаїття. Чую знайоме «Не робіть мені нерви», бо біля тих слив-персиків-картоплі не все так просто. Що ж таке? А таке: вибирати не всюди дозволяють, тож пакети не дають. Продавці кажуть: «За таку ціну ми самі вам зважимо. Тож кажіть, скільки вам – і все».

– Ні, ну як це вам? Можна подумати, що даром віддають. Тож я за свої гроші не можу на Привозі купити те, що мені треба?!

Відповідь вже знайома:

– Не робіть мені нерви!

Ну чи щось на кшталт цього.

На Привозе, августа 2024 г.

У м’ясо-молочному корпусі чоловік мрійливо каже супутниці:

– Знову бринза?.. А мені вже хочеться сала. Мабуть, таки скоро осінь…

– Буде тобі осінь, коли днями знов обіцяють сорок градусів. Яке ще сало?!

– Таке… З холодильничка… З часничком і чорним хлібом…

Жінка відповідає, що не сезон, чомусь «нервує», але до сала пара такі пішла…

Персики на Привозе

– Стільки персиків в цьому році!.. І ціни на них доступні.

– А зі мною щось не те: чи то я їх переїла, чи розлюбила…

Продавчиня реагує:

– Про це треба вголос казати поруч з моїм прилавком з персиками? Ви мені тут таку рекламу вирішили зробити чи що?..

Подруги трохи шаленіють від почутого:

– А ви не підслухуйте!..

Ну а що там з цінами на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 20-30 грн;
  • цибуля – 20-30 грн;
  • помідори – 25-50 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 25-40 грн;
  • огірки – 50-70 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 20-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • часник – 100-110 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
  • зелень у пучках – від 10-15 грн.
Овощи на Привозе в августе
На Привозе: овощи и арбузы
На Привозе: огурцы-помидоры
Овощи на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 30-50 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 45-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 30-50 грн;
  • сливи – 25-30 грн;
  • абрикоси – 30-60 грн;
  • кавуни – 15-20 грн;
  • дині – 25-40 грн;
  • виноград – 45-90 грн.
На Привозе: перец и персики
На Привозе: арбузы и дыни
Дыни на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

На Привозе: цены на яйца

  • яйця (десяток) – 18-70 грн;
  • бринза – 150-220 грн;
  • сир – 60-100 грн.

На Привозе: молочное

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 230-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

На Привозе: мясо

Свинина

  • задня частина – 150-180 грн;
  • шия – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

На Привозе: рыбные ряды

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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