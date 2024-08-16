«А мне уже хочется сала»: цены на одесском Привозе в разгаре августа

«С чесночком и черным хлебом»

А на прилавках – разнообразие. Слышу знакомое «не делайте мне нервы», потому что у тех слив-персиков-картофеля не все так просто. Что такое? А такое: выбирать не везде позволяют, так что пакеты не дают.

Продавцы говорят: «По такой цене мы сами вам взвесим. Говорите, сколько вам – и все».

– Нет, ну как это вам? Можно подумать, что даром отдают. Так что я за свои деньги не могу на Привозе купить то, что мне нужно?

Ответ уже знаком:

– Не делайте мне нервы!

Ну или что-то вроде этого.

В мясомолочном корпусе мужчина мечтательно говорит спутнице:

– Снова брынза?.. А мне уже хочется сала. Наверное, скоро осень…

– Будет тебе осень, когда на днях снова обещают сорок градусов. Какое еще сало?

– Такое… Из холодильничка… С чесноком и черным хлебом…

Женщина отвечает, что не сезон, почему-то «нервничает», но к салу пара таки пошла…

– Столько персиков в этом году!.. И цены на них вполне доступны.

– А со мной что-то не то: то ли я их переела, то ли разлюбила…

Продавец реагирует:

– Об этом надо вслух говорить рядом с моим прилавком с персиками? Вы мне здесь такую рекламу решили сделать что ли?

Подруги немного ошалевают от услышанного:

– А вы не подслушивайте!..

Ну а что там с ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 20-30 грн;

лук – 20-30 грн;

помидоры – 25-50 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 25-40 грн;

огурцы – 50-70 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 20-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

чеснок – 100-110 грн;

морковь – 25-35 грн;

кукуруза (за один кочан) – 10-15 грн;

зелень в пучках – от 10-15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 30-50 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 45-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 30-50 грн;

сливы – 25-30 грн;

абрикосы – 30-60 грн;

арбузы – 15-20 грн;

дыни – 25-40 грн;

виноград – 45-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 18-70 грн;

брынза – 150-220 грн;

творог – 60-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 230-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 150-180 грн;

шея – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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