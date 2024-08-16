Новости Одессы и Одесской области

«А мне уже хочется сала»: цены на одесском Привозе в разгаре августа

«А мне уже хочется сала»: цены на одесском Привозе в разгаре августа

Привоз в разгар августа… Оно, конечно, жарко, но прогнозы неутешительны: будет еще жарче. Потому, вероятно, о погоде я на нашем знаменитом рынке ничего не услышала. Люди скупаются, ищут что-то «лучше и дешевле». Реклама «сладкое, как мед» – в тренде. Причем почти все, что представлено на прилавках.

«С чесночком и черным хлебом»

А на прилавках – разнообразие. Слышу знакомое «не делайте мне нервы», потому что у тех слив-персиков-картофеля не все так просто. Что такое? А такое: выбирать не везде позволяют, так что пакеты не дают.

Продавцы говорят: «По такой цене мы сами вам взвесим. Говорите, сколько вам – и все».

– Нет, ну как это вам? Можно подумать, что даром отдают. Так что я за свои деньги не могу на Привозе купить то, что мне нужно?

Ответ уже знаком:

– Не делайте мне нервы!

Ну или что-то вроде этого.

На Привозе, августа 2024 г.

В мясомолочном корпусе мужчина мечтательно говорит спутнице:

– Снова брынза?.. А мне уже хочется сала. Наверное, скоро осень…

– Будет тебе осень, когда на днях снова обещают сорок градусов. Какое еще сало?

– Такое… Из холодильничка… С чесноком и черным хлебом…

Женщина отвечает, что не сезон, почему-то «нервничает», но к салу пара таки пошла…

Персики на Привозе

– Столько персиков в этом году!.. И цены на них вполне доступны.

– А со мной что-то не то: то ли я их переела, то ли разлюбила…

Продавец реагирует:

– Об этом надо вслух говорить рядом с моим прилавком с персиками? Вы мне здесь такую рекламу решили сделать что ли?

Подруги немного ошалевают от услышанного:

– А вы не подслушивайте!..

Ну а что там с ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 20-30 грн;
  • лук – 20-30 грн;
  • помидоры – 25-50 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 25-40 грн;
  • огурцы – 50-70 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 20-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • чеснок – 100-110 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • кукуруза (за один кочан) – 10-15 грн;
  • зелень в пучках – от 10-15 грн.
Овощи на Привозе в августе
На Привозе: овощи и арбузы
На Привозе: огурцы-помидоры
Овощи на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 30-50 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 45-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 30-50 грн;
  • сливы – 25-30 грн;
  • абрикосы – 30-60 грн;
  • арбузы – 15-20 грн;
  • дыни – 25-40 грн;
  • виноград – 45-90 грн.
На Привозе: перец и персики
На Привозе: арбузы и дыни
Дыни на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

На Привозе: цены на яйца

  • яйца (десяток) – 18-70 грн;
  • брынза – 150-220 грн;
  • творог – 60-100 грн.

На Привозе: молочное

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 230-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

На Привозе: мясо

Свинина

  • задняя часть – 150-180 грн;
  • шея – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

На Привозе: рыбные ряды

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский августовский Привоз: жаркие цены на жаркие продукты.

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua