«А мне уже хочется сала»: цены на одесском Привозе в разгаре августа

Привоз в разгар августа… Оно, конечно, жарко, но прогнозы неутешительны: будет еще жарче. Потому, вероятно, о погоде я на нашем знаменитом рынке ничего не услышала. Люди скупаются, ищут что-то «лучше и дешевле». Реклама «сладкое, как мед» – в тренде. Причем почти все, что представлено на прилавках.
«С чесночком и черным хлебом»
А на прилавках – разнообразие. Слышу знакомое «не делайте мне нервы», потому что у тех слив-персиков-картофеля не все так просто. Что такое? А такое: выбирать не везде позволяют, так что пакеты не дают.
Продавцы говорят: «По такой цене мы сами вам взвесим. Говорите, сколько вам – и все».
– Нет, ну как это вам? Можно подумать, что даром отдают. Так что я за свои деньги не могу на Привозе купить то, что мне нужно?
Ответ уже знаком:
– Не делайте мне нервы!
Ну или что-то вроде этого.
В мясомолочном корпусе мужчина мечтательно говорит спутнице:
– Снова брынза?.. А мне уже хочется сала. Наверное, скоро осень…
– Будет тебе осень, когда на днях снова обещают сорок градусов. Какое еще сало?
– Такое… Из холодильничка… С чесноком и черным хлебом…
Женщина отвечает, что не сезон, почему-то «нервничает», но к салу пара таки пошла…
– Столько персиков в этом году!.. И цены на них вполне доступны.
– А со мной что-то не то: то ли я их переела, то ли разлюбила…
Продавец реагирует:
– Об этом надо вслух говорить рядом с моим прилавком с персиками? Вы мне здесь такую рекламу решили сделать что ли?
Подруги немного ошалевают от услышанного:
– А вы не подслушивайте!..
Ну а что там с ценами на Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 20-30 грн;
- лук – 20-30 грн;
- помидоры – 25-50 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 25-40 грн;
- огурцы – 50-70 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 20-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- чеснок – 100-110 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- кукуруза (за один кочан) – 10-15 грн;
- зелень в пучках – от 10-15 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 30-50 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 45-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 30-50 грн;
- сливы – 25-30 грн;
- абрикосы – 30-60 грн;
- арбузы – 15-20 грн;
- дыни – 25-40 грн;
- виноград – 45-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 18-70 грн;
- брынза – 150-220 грн;
- творог – 60-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 230-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 150-180 грн;
- шея – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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