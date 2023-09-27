28 вересня переселенцям на прямій лінії розкажуть про соціальну допомогу

На Одещині командир військової частини запросив броньований Mercedes (відео) Олег Кіпер, голова Одеської ОВА розповів журналістам під час брифінгу про закупівлю для військових на їхню вимогу. А також про вимогу командира однієї з військових частин. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День запобігання самогубствам: що важливо знати, аби врятувати життя близьких? (вiдео) В цей день, 10 вересня 2023 року, відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам. Ми поговорили з психологом Лейлою Гасановою про те, що таке суїцидальна поведінка та як захистити від самогубства своїх рідних та знайомих. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як орендувати об’єкт держмайна та про релокацію бізнесу розказали у Фонді держмайна Сьогодні Фонд держмайна є найбільшим рантьє в країні. Загальна площа всіх об’єктів, які можна орендувати в держави, майже 8 мільйонів квадратних метрів. Фонд одночасно супроводжує понад 14 000 контрактів, з яких 25 % — укладено саме з фізичними особами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ