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28 вересня переселенцям на прямій лінії розкажуть про соціальну допомогу

28 вересня переселенцям на прямій лінії розкажуть про соціальну допомогу

28 вересня пройде пряма лінія для внутрішньо переміщених осіб з Міністерством соціальної політики України, де будуть розглянути питання соціальної допомоги для переселенців.

На запитання внутрішньо переміщених осіб надасть відповіді перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Миколаївна Марчак.

Дата проведення: 28 вересня, четвер.

Час проведення: з 13:00 до 14:30.

Переселенці зможуть отримати відповіді на запитання на тему:
Соціальна допомога для внутрішньо переміщених осіб 

Номера прямої лінії: 

  • Київстар (068) 801 88 52,
  • Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: vpohelp23@gmail.com

Або залишити питання на голосову пошту за номерами:

  • Київстар (068) 801 88 52,
  • Vodafone (050) 825 53 98.

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