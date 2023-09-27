28 вересня переселенцям на прямій лінії розкажуть про соціальну допомогу

28 вересня пройде пряма лінія для внутрішньо переміщених осіб з Міністерством соціальної політики України, де будуть розглянути питання соціальної допомоги для переселенців.
На запитання внутрішньо переміщених осіб надасть відповіді перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Миколаївна Марчак.
Дата проведення: 28 вересня, четвер.
Час проведення: з 13:00 до 14:30.
Переселенці зможуть отримати відповіді на запитання на тему:
Соціальна допомога для внутрішньо переміщених осіб
Номера прямої лінії:
- Київстар (068) 801 88 52,
- Vodafone (050) 825 53 98.
Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: vpohelp23@gmail.com
Або залишити питання на голосову пошту за номерами:
- Київстар (068) 801 88 52,
- Vodafone (050) 825 53 98.
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