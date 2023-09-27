28 сентября переселенцам на прямой линии расскажут о социальной помощи

28 сентября пройдет прямая линия для внутренне перемещенных лиц с Министерством социальной политики Украины, где будут рассмотрены вопросы социальной помощи переселенцам.
На вопросы внутренне перемещенных лиц ответит первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Николаевна Марчак.
Дата проведения: 28 сентября, четверг.
Время проведения: с 13:00 до 14:30.
Переселенцы смогут получить ответы на вопросы по теме:
Социальная помощь для внутренне перемещенных лиц
Номера прямой линии:
- Киевстар (068) 801 88 52,
- Vodafone (050) 825 53 98.
Переселенцы, которые не смогут позвонить по телефону, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: vpohelp23@gmail.com
Или оставить вопросы на голосовую почту по номерам:
- Киевстар (068) 801 88 52,
- Vodafone (050) 825 53 98.
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