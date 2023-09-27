Новости Одессы и Одесской области

28 сентября переселенцам на прямой линии расскажут о социальной помощи

28 сентября переселенцам на прямой линии расскажут о социальной помощи

28 сентября пройдет прямая линия для внутренне перемещенных лиц с Министерством социальной политики Украины, где будут рассмотрены вопросы социальной помощи переселенцам.

На вопросы внутренне перемещенных лиц ответит первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Николаевна Марчак.

Дата проведения: 28 сентября, четверг.

Время проведения: с 13:00 до 14:30.

Переселенцы смогут получить ответы на вопросы по теме:
Социальная помощь для внутренне перемещенных лиц

Номера прямой линии:

  • Киевстар (068) 801 88 52,
  • Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенцы, которые не смогут позвонить по телефону, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: vpohelp23@gmail.com

Или оставить вопросы на голосовую почту по номерам:

  • Киевстар (068) 801 88 52,
  • Vodafone (050) 825 53 98.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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