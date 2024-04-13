10 років з початку АТО: на Одещині вшанували пам’ять Олександра Гуменюка

13 квітня 2014 року для відсічі російської агресії на Донбасі Рада національної безпеки і оборони України оголосила про початок антитерористичної операції. АТО тривала до 30 квітня 2018-го, потім розпочалась операція об’єднаних сил.

Підполковник з позивним «Батя»

У війні з рашистами знадобився чималий досвід уродженця Одещини підполковника в запасі Олександра Гуменюка, який заснував і очолив 11-й батальйон тероборони «Київська Русь».

Олександр Гуменюк народився в селі Ясенове Друге Зеленогірської громади. Після строкової служби закінчив Рязанське повітрянодесантне училище. 1991-го присягнув на вірність Україні. Брав участь у миротворчій місії на Балканах.

У 2003-2004 роках був начальником штабу і заступником командира навчального центру Південного військового округу, начальником групи бойової підготовки аеромобільних військ. У 2006 році звільнився в запас.

Він був одним з ініціаторів створення Національної гвардії, захищав Майдан, потім пішов добровольцем на фронт.

Батько синів-трійнят, успішний підприємець, він не зміг залишатися осторонь, коли над Україною нависла загроза.

Олександр Гуменюк — «сталевий» комбат. Батальйон під його командуванням воював на Донбасі. Звільнив 5 міст, зокрема Слов’янськ, Сіверськ, Щастя, взяв у полон 8 ватажків сепаратистів.

Бійці його називали «Батя». Командир дуже пишався, що в його підрозділі ніхто не загинув.

За ним йшло полювання з винагородою в 25 тисяч доларів.

15 серпня 2014-го під Дебальцевим снайперська куля вразила бойового комбата.

Незважаючи на загибель командира і розвідників, батальйон і далі залишався найпотужнішим підрозділом ЗСУ в АТО.

Посмертно героя нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, відзнакою «Народний Герой України», присвоєно звання «полковник».

Вшанування комбата

Аби вшанувати пам’ять земляка-героя, на фасаді його рідної Ясенівської школи відкрили меморіальну дошку. На мітингу-реквіємі спогадами поділилася дружина Олена Гуменюк. Його хрещений батько генерал-майор Віктор Сологуб наголосив, що ясенівська земля народила й виплекала справжнього полководця. Одну з вулиць козацького села названо іменем героя-атовця.

Вдова командира батальйону «Київська Русь» продала подарований їй автомобіль і купила снайперську гвинтівку для бійців.

У травні 2017 року в Києві, на Лук’янівському військовому цвинтарі, Олександрові Гуменюку відкрито пам’ятник. Зробили це сини комбата Святослав, Олег і Максим, полковник Валерій Вовк і козак Михайло Година.