10 лет с начала АТО: в Одесской области почтили память Александра Гуменюка

Весной 2014-го Вооруженные силы Украины насчитывали около 140 тысяч военнослужащих. С началом российско-украинской войны боевые подразделения ВСУ пополнили настоящие украинские патриоты.
13 апреля 2014 года для отпора российской агрессии на Донбассе Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о начале антитеррористической операции. АТО продолжалась до 30 апреля 2018-го, потом началась операция объединенных сил.
Подполковник с позывным «Батя»
В войне с рашистами пригодился немалый опыт уроженца Одесщины подполковника в запасе Александра Гуменюка, который основал и возглавил 11-й батальон теробороны «Киевская Русь».
Александр Гуменюк родился в селе Ясеново Второе Зеленогорской громады. После срочной службы окончил Рязанское воздушно-десантное училище. В 1991-м присягнул на верность Украине. Участвовал в миротворческой миссии на Балканах.
В 2003-2004 годах был начальником штаба и заместителем командира учебного центра Южного военного округа, начальником группы боевой подготовки аэромобильных войск. В 2006 году уволен в запас.
Он был одним из инициаторов создания Национальной гвардии, защищал Майдан, потом ушел добровольцем на фронт.
Отец сыновей-тройняшек, успешный предприниматель, он не смог оставаться в стороне, когда над Украиной нависла угроза.
Александр Гуменюк — «стальной» комбат. Батальон под его командованием воевал на Донбассе. Освободил 5 городов, в частности Славянск, Северск, Счастье, взял в плен 8 главарей сепаратистов.
Бойцы его называли «Батя». Командир очень гордился, что в его подразделении никто не погиб.
За ним шла охота с вознаграждением в 25 тысяч долларов.
15 августа 2014-го под Дебальцево снайперская пуля поразила боевого комбата.
Несмотря на гибель командира и разведчиков, батальон и дальше оставался самым мощным подразделением ВСУ в АТО.
Посмертно героя наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, знаком отличия «Народный Герой Украины», присвоено звание «полковник».
Чествование комбата
Чтобы почтить память земляка-героя, на фасаде его родной Ясеновской школы открыли мемориальную доску. На митинге-реквиеме воспоминаниями поделилась жена Елена Гуменюк. Его крестный отец генерал-майор Виктор Сологуб подчеркнул, что ясеновская земля родила и взрастила настоящего полководца. Одна из улиц казацкого села названа именем героя-атошника.
Вдова командира батальона «Киевская Русь» продала подаренный ей автомобиль и купила снайперскую винтовку для бойцов.
В мае 2017 года в Киеве, на Лукьяновском военном кладбище, Александру Гуменюку открыт памятник. Сделали это сыновья комбата Святослав, Олег и Максим, полковник Валерий Вовк и казак Михаил Годына.