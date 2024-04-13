10 лет с начала АТО: в Одесской области почтили память Александра Гуменюка

13 апреля 2014 года для отпора российской агрессии на Донбассе Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о начале антитеррористической операции. АТО продолжалась до 30 апреля 2018-го, потом началась операция объединенных сил.

Подполковник с позывным «Батя»

В войне с рашистами пригодился немалый опыт уроженца Одесщины подполковника в запасе Александра Гуменюка, который основал и возглавил 11-й батальон теробороны «Киевская Русь».

Александр Гуменюк родился в селе Ясеново Второе Зеленогорской громады. После срочной службы окончил Рязанское воздушно-десантное училище. В 1991-м присягнул на верность Украине. Участвовал в миротворческой миссии на Балканах.

В 2003-2004 годах был начальником штаба и заместителем командира учебного центра Южного военного округа, начальником группы боевой подготовки аэромобильных войск. В 2006 году уволен в запас.

Он был одним из инициаторов создания Национальной гвардии, защищал Майдан, потом ушел добровольцем на фронт.

Отец сыновей-тройняшек, успешный предприниматель, он не смог оставаться в стороне, когда над Украиной нависла угроза.

Александр Гуменюк — «стальной» комбат. Батальон под его командованием воевал на Донбассе. Освободил 5 городов, в частности Славянск, Северск, Счастье, взял в плен 8 главарей сепаратистов.

Бойцы его называли «Батя». Командир очень гордился, что в его подразделении никто не погиб.

За ним шла охота с вознаграждением в 25 тысяч долларов.

15 августа 2014-го под Дебальцево снайперская пуля поразила боевого комбата.

Несмотря на гибель командира и разведчиков, батальон и дальше оставался самым мощным подразделением ВСУ в АТО.

Посмертно героя наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, знаком отличия «Народный Герой Украины», присвоено звание «полковник».

Чествование комбата

Чтобы почтить память земляка-героя, на фасаде его родной Ясеновской школы открыли мемориальную доску. На митинге-реквиеме воспоминаниями поделилась жена Елена Гуменюк. Его крестный отец генерал-майор Виктор Сологуб подчеркнул, что ясеновская земля родила и взрастила настоящего полководца. Одна из улиц казацкого села названа именем героя-атошника.

Вдова командира батальона «Киевская Русь» продала подаренный ей автомобиль и купила снайперскую винтовку для бойцов.

В мае 2017 года в Киеве, на Лукьяновском военном кладбище, Александру Гуменюку открыт памятник. Сделали это сыновья комбата Святослав, Олег и Максим, полковник Валерий Вовк и казак Михаил Годына.