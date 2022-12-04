Трагедия на Троицкой: сегодня третья годовщина смертельно пожара

Три года назад, 4 декабря 2019 года Одесса ужаснулась от последствий пожара на улице Троицкой, 25 в доме Асвадурова. Тогда погибли 16 человек, среди них дети. Виновные не наказаны до сих пор.

Пожар начался в одном из помещений экономического колледжа. Как установила экспертиза, проведенная ГСЧС, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрического обогревателя. Сотрудница колледжа оставила его без присмотра.

Пожар быстро распространился по зданию, захватив также помещения Одесского филиала Института биологии южных морей и коммерческие помещения на первом этаже.

Жертвами огня стали 16 человек: это студенты и преподаватели Одесского государственного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также несколько сотрудников Института биологии южных морей.

В прокуратуре выдвинули обвинения в нарушении требований пожарной безопасности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу Татьяне Хомич, заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства Ирине Тарановой (в ее кабинете загорелся злополучный электрокамин) и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому.

Но суд до сих пор не вынес никому из них приговор.

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