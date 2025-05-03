В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал о тех мостах, которые не вошли в предыдущий сюжет. Из этого видео вы узнаете:

Где в Одессе рождается любовь?

Почему одесские дети мечтают стать моряками?

Зачем бегали на «Семафорной»?

Какое самое популярное блюдо придумали в Одессе?

Мост, ведущий в будущее: капитаны, рында и мечты

В парке Победы есть небольшой мост через озеро, который, на первый взгляд, не привлекает внимания. Но несколько лет назад здесь появилась инсталляция — имитация капитанского мостика. С тех пор мост стал любимым местом малышей. Одесситы назвали его «Мостом будущих капитанов». И это не просто название: на мостике можно стать за штурвал, ударить в рынду и представить, что ты управляешь кораблем в светлое будущее.

Одесса — это город моряков. Здесь тысячи семей связаны с морем, и многие мальчики и девочки мечтают стать капитанами. И, возможно, именно с этого моста начинается путь к мечте. Взрослые не остались в стороне: на этот счет даже появился новый анекдот, как всегда с одесским характером.

Хотите узнать, что за анекдот и почему он настолько меткий? Все — в полном видео.

Истории старых мостов: Сабанеев, Семафорный и романтика в бетоне

Сабанеев мост — один из старейших в городе, построенный еще во времена Воронцова в честь генерала Сабанеева. Его конструкция пострадала от сложных геологических условий, но со временем стала неотъемлемой частью городского ландшафта. Сегодня с него открывается панорама на море и порт — идеальное место для романтической паузы во время прогулки.

Семафорный мост — совсем другая история. Его построили в 1980-х, чтобы одесситам не приходилось делать трехкилометровый крюк через железную дорогу. Видео рассказывает и о том, как жители студенческих общежитий «добывали» праздничную жидкость во времена борьбы с пьянством. А еще — открывает интересные факты о районе с названием «Сахалинчик», которое совсем не в одесском стиле.

Эти моменты точно стоит увидеть — перейдите к полному видео по ссылке в описании.

Пересыпские мосты, Строгановский и трамвай №20

Знали ли вы, что Пересыпский мост — это не один мост, а сразу семь? Их строили на рубеже 19 и 20 веков как ответ на вызовы индустриальной эпохи. Один из них — «Глухой» — стал пристанищем для романтического трамвая №20, который мы уже упоминали в предыдущих сюжетах.

Есть и Строгановский мост, построенный еще в 1863 году по проекту инженера Генсиаровского. Когда-то — самый длинный в городе, сегодня — еще один элемент большой мозаики одесской жизни, который просто нельзя обойти стороной.

Читайте также: