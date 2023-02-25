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На фасаде Одесской Оперы «расцвела» красная калина, а вокзал стал желто-синим (фоторепортаж)

На фасаде Одесской Оперы «расцвела» красная калина, а вокзал стал желто-синим (фоторепортаж)

Необычная и красочная акция состоялась в Одессе вечером 24 февраля. Многие горожане заметили, что здание железнодорожного вокзала, а также Одесская Опера и дом-памятник архитектуры на улице Пушкинской внезапно «расцвели» яркими красками от световой проекции. Тут были и репродукции фото военных дней, и абстракции в цветах украинского флага, и украинские подсолнухи, и неизменный наш символ и атрибут – красная калина…

Подарок одесситам от швейцарского художника

А вся эта красота – подарок жителям и гостям Одессы от известного швейцарского художника по свету Гэри Хофштеттера – автора масштабных световых инсталляций. Ранее он уже «раскрасил» подобным образом множество зданий по всему миру.

Вокзал Одессы, световое шоу
Световая проекция на вокзале Одессы
Ж/д вокзал Одессы, проекция
Проекция на одесском вокзале

Акция в Одессе проходит в рамках арт-тура по украинским городам «Чествование памяти. Свет для надежды» (Light is hope), приуроченного к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину, поясняют в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Цель данного мероприятия – продемонстрировать силу духа и несокрушимость украинского народа, несмотря на все горести и трудности, выпавшие на нашу долю за последний год.

Швейцарский художник Гэри Хофштеттер

Гэри Хофштеттер, фото Думской

Ранее Гэри Хофштеттер уже побывал с подобными шоу в Киеве и во Львове. Теперь на очереди – наш город-герой.

Одесская Опера, 24 февраля 2023
Световое шоу в Одессе
Оперный театр, проекция
Световое шоу на Пушкинской в Одессе

Шоу должно продолжаться: световое – в том числе

Конечно, всю эту красоту лучше всего увидеть воочию. Но если вы по какой-то причине пропустили вчерашнее действо, не стоит огорчаться: ведь сегодня, 25 февраля, акция продолжится!

Так, субботним вечером художник и его команда обещают устроить световое шоу на фасадах Дома Руссова, Нового рынка, Украинского театра и Художественного музея.

Вот примерное расписание, которое приводит телеграм-канал «Одесса INFO»:

  • 18:00 – Дом Руссова;
  • 19-20:00 – Новый рынок;
  • 20-21:00 – Украинский театр;
  • 21-22:00 – Художественный музей.

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Фото Минкультуры, Думской и Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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