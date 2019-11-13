Звезду шоу-бизнеса из Одессы признали женщиной года в России

Телеведущую и певицу родом из Одессы Регину Тодоренко выбрали по результатам опроса популярного глянца «Glamour».

Она стала победительницей премии в главной номинации «Женщина года» – 2019, сообщает glamour.ru, и получила награду из рук редактора журнала.

В ее номинации Регина Тодоренко конкурировала, в частности, с актрисами Светланой Ходченковой и Анной Михалковой, а также с исполнительницей Светланой Лободой.

«Любовь к новым лицам, которую питают и читатели, и редакторы журнала «Glamour», проходит испытание трудоспособностью этой девушки, – написали в глянце. – Переизобрести собственный Youtube-канал, стать лучшей ведущей утреннего шоу, выйти замуж — извините, но в этом году Регине опять удалось все».

Как пишет spletnik.ru, Регина, помимо того, что воспитывает маленького сына Михаила, на одном из телеканалов ведет передачу для молодых мам. Кроме того, у нее есть авторское шоу на YouTube “Пятница с Региной”. При этом певица успевает путешествовать и регулярно обновлять новости в соцсетях, делясь с миллионами подписчиков.

Фото: spletnik.ru

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