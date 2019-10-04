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Новости Одессы и Одесской области

Зупиніть відходи: мережею поширюється новий еко-челендж

Зупиніть відходи: мережею поширюється новий еко-челендж

Щороку третина усіх продуктів, які вироблять у світі, опиняється на смітнику.

За даними ООН, така кількість відходів обходиться світові майже в 1 трильйон доларів щорічно.

Виявляється, більшість тих продуктів, які викидають у сміття, можна використати. І якщо у світі хочуть подолати глобальний голод, від цієї звички треба позбуватись.

Тож всесвітня продовольча програма ООН запустила флешмоб, мета якого – зменшити кількість відходів у світі.

– Не важливо, працюєте ви фермером в Нігерії та викидаєте залишки після збору врожаю чи обідаєте у ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви справді можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste, — сказала маркетингова директорка Всесвітньої продовольчої програми Корінн Вудс.

Суть челенджу у тому, щоб вберегти продукти, термін придатності яких невдовзі завершиться. Для цього варто лише сфотографуватися з потрібним продуктом та опублікувати фото з хештегом #StopTheWaste. При цьому варто використати продукт: з’їсти його чи приготувати страву.

Нагадаємо, найбільша сміттєзбірна компанія в Одесі змінила власника.

Фото: Громадське

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