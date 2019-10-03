Мусорный вопрос: кто и как теперь будет вывозить отходы в Одессе?

Крупнейшая мусоровывозящая компания в Одессе сменила собственника. «Союзом», который обслуживает Киевский, Суворовский и часть Малиновского районов города, теперь владеет группа бизнесменов из Чернигова и Киева. Что предлагают новые собственники и как изменится «мусорный подход» для одесситов?

На пути к сортировке

Компания «Союз» уже более 20 лет занимается вывозом и утилизацией мусора в Одессе. Она собирает самой большой объем отходов – до 1 миллиона 681 тысяч кубометров. Сегодня новым хозяином «Союза» стала компания из Чернигова «Клиар Энерджи». После смены собственника, предприятие ждет новый этап развития.

– Сейчас мы увеличиваем автопарк мусоровозов, закупаем новые контейнеры. Наша цель — полностью реализовать европейский подход к обращению с отходами. В наших планах — установить подземные контейнеры для мусора, аппараты для приема ПЭТ-бутылки (так называемые фандоматы), – рассказал в интервью «Деловой Одессе» директор компании «Клиар Энерджи» Андрей Гриненко.

В компании также сообщили, что заинтересованы в сортировке отходов еще до приезда мусоровозов. Поэтому планируется повсеместное увеличение количества баков для сортировки мусора, в том числе и в офисных зданиях.

«Мусор — это ценное сырье»

Кроме того, новый собственник «Союза» планирует запустить в Одессе процесс глубокой переработки мусора. По расчетам специалистов компании, перерабатывать можно будет до 60-70 % отходов.

– В ближайшее время вместе с одесскими властями мы будем закладывать капсулу на месте строительства будущего (перерабатывающего — прим.ред) завода, – рассказал Андрей Гриненко.

Перерабатывать планируют бумагу, пластик, дерево, металл и стекло.

– К примеру, из бумаги можно делать гофрокартон, из пластика — специальные гранулы, металл будем отправлять на переплавку, а в обмен забирать проволоку.

Третьим этапом станет строительство завода по энергетической утилизации мусора. Для этого нужно принять соответствующий закон.

Одесский регион утопает в мусоре

Домохозяйства Одесской области производят больше мусора, чем предприятия, – сообщает Госслужба статистики региона.

В прошлом году в области произвели 728,5 тысяч тонн мусора. Из них предприятия – 320 тысяч тонн, домохозяйства — 407 тысяч тонн мусора. При этом утилизировали в 2018 году всего 9,2 тысячи тонн мусора.

Таким образом, объемы мусора в области стремительно растут, в то время как их утилизация сокращается.

Фото: vi.ill.in.ua

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