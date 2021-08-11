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Одесский кинофестиваль-2021: когда и какие улицы перекроют – схемы проезда

Одесский кинофестиваль-2021: когда и какие улицы перекроют – схемы проезда

С 14 по 21 августа в Одессе состоится XІІ Международный кинофестиваль. В этой связи в городе будут временно перекрыты участки некоторых улиц и изменено движение транспорта, информирует пресс-служба одесской мэрии.

В мэрии напоминают, что церемония открытия фестиваля состоится 14 августа традиционно в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. А церемония закрытия фестиваля впервые пройдет на Потемкинской лестнице.

Так, для подготовки проведения торжественной церемонии открытия кинофестиваля (монтаж и демонтаж светодиодного экрана, съемочного оборудования и красной дорожки) с 05:00 пятницы 13 августа до 05:00 воскресенья 15 августа будет перекрыто автомобильное движение на Театральной площади, ул. Ланжероновской (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской, пер. Чайковского).

Разрешено будет только движение автотранспорта со спецоборудованием для кинофестиваля.

В субботу, 14 августа, с 15:00 до 23:00 будет организован проезд к пешеходной зоне (Театральной площади) автомобилей почетных гостей церемонии открытия фестиваля.

В день закрытия кинофестиваля, в субботу, 21 августа, с 16:00 до 24:00 остановки общественного транспорта «Морвокзал», расположенные по ул. Приморской у Потемкинской лестницы, будут перенесены на расстояние 200 метров: одна в сторону Таможенной площади, другая – к Военному спуску.

21 августа с 16:00 до 24:00 будет организован проезд к пешеходной зоне (Приморского бульвара через Сабанеев мост) автомобилей почетных гостей (пропуск автотранспорта с гостями и участниками при наличии приглашений в VIP-зону).

21 августа с 19:00 до 24:00 будет перекрыто автомобильное движение (кроме общественного транспорта) по ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади), ул. Канатной угол Карантинного спуска, ул. Бунина угол Польского спуска.

кинофест, схема проезда1

кинофест, схема проезда2

Напомним, ранее стали известны фильмы-участники Одесского кинофестиваля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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