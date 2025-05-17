Май в Одессе, дождь и солнце

Прогноз погоды в Одессе на 18 мая

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 16-18°С.

Температура морской воды 11-12°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 18 мая

По Одесской области облачно с прояснениями. Утром и днем местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 16-21°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Тысячи тонн мусора, незаконные гонки и обмеление: в Одессе ищут способ, как вылечить Куяльник.

Фото Марии Котовой

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