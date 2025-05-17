Прогноз погоды в Одессе на 18 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 11-12°С.
Читайте также: Ирисы в Одессе: майская палитра и красота
Прогноз погоды в Одесской области на 18 мая
По Одесской области облачно с прояснениями. Утром и днем местами умеренный дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 16-21°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: Тысячи тонн мусора, незаконные гонки и обмеление: в Одессе ищут способ, как вылечить Куяльник.
Фото Марии Котовой