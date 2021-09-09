Одесские «Немые ночи»: 5 причин прийти на фестиваль

Фестиваль немого кино «Немые ночи» – снова в Одессе. Мы уже писали о программе фестиваля, а сейчас хотим назвать пять причин посетить это культовое событие.

Юбилей

Несмотря на то, что организаторы избегают громких фраз, все-таки хотим подчеркнуть, что фестиваль этого года – десятый, юбилейный! И несмотря на все перипетии, самый атмосферный фестиваль, соединивший в себе старое кино и современную музыку вернулось в наш город.

В этом году показы состоятся на двух локациях

В первый день гостей принимает уютный дворик Музея современного искусства (МСИО). Кстати, там же будет работать еще и выставка фестивальных постеров. Во второй день фестиваля вас ждут в Зеленом театре.

Возможность насладиться уникальными фильмами

Многие из них считались утерянными навсегда. Где вы еще посмотрите «Городские симфонии: экспериментальная урбанистика 1920 х годов» и увидите, как выглядели знакомые города мира сто лет назад?

Увидеть «лучший фильм 1929 года»

Речь идет о фильме «Весной» Михаила Кауфмана (брата Дзиги Вертова). «Улитка у Кауфмана прекрасна, как Грета Гарбо, а сражение муравьев за кокон воспринимается как трагедия», – писали о фильме современники Кауфмана. Картина считалась утерянной, но в 2005 году в Амстердаме была найдена копия. Такое нельзя пропустить!

Авторская музыка

Четыре фильма – четыре музыкальных сета от замечательных украинских музыкантов: Роксаны Смирновой, Александра Кохановского, Алексея Подати, Арсена Одабашяна и Андрея Показа.

Напомним, 10-й юбилейный фестиваль немого кино «Немые ночи» пройдет 11 и 12 сентября в Зеленом театре и МСИО.

Ранее мы рассказывали о 10-ти фильмах Одесского кинофестиваля, которые надо увидеть в кинотеатрах.

Иллюстрации – афиши фильмов

Источник: Википедия