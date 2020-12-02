Золотоносные месторождения Одесской области выставили на продажу: сколько золота можно добыть?

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) планирует продать право на на разработку золотоносных месторождений на севере Одесской области.

Их два – “Квитковый” (669 га) и “Майский”(252 га). Запасы золота на первом месторождении могут составлять 40 тонн, на втором – 41 тонну.

Аукцион по продаже права на золотодобычу предполагается провести 23 декабря. Участки отдадут инвесторам на 5 лет, сообщается на сайте Госгеонедр.

«Украина имеет огромные запасы золота, по подсчетам – около 3 тысяч тонн.Но мы не используем свой потенциал, а золото, которое используется на производствах, завозят из-за границы. Проблема заключается в том, что разработка золотоносных месторождений является капиталоемкой: только на разведку необходимо привлечь около 3 млрд грн», – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

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