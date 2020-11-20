Скифское золото: в Москве ФСБ задержала бывшего “регионала” из Одессы

В Москве при попытке продать артефакты из разряда так называемого “скифского золота” в руки спецслужб попался Олег Марков, экс-депутат горсовета Одессы от Партии регионов.

Марков якобы ввез в Россию контрабандную партию этого самого “скифского золота“. Среди артефактов, изъятых у него – ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде изображения оленя и льва. Об этом пишет российское издание “Московский комсомолец“.

Сообщается, что сделка по продаже археологических ценностей стоимостью в несколько сотен тысяч евро должна была состояться в банке в “Москва-Сити”. В нем Маркова задержали представители ФСБ РФ.

Олег Марков является младшим братом беглого главы партии “Родина” Игоря Маркова.