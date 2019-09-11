Зоя Мельник получила приказ об увольнении из полиции

Известную активистку Зою Мельник, публичная деятельность которой повлекла смену руководства в Патрульной полиции Одесской области, уволили.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

“Спасибо за знания, за интересный опыт, и кто бы что не говорил, полицейский – одна из самых интересных профессий, и я ни о чем не жалею. Было здесь и хорошее, и плохое, и разное, и где бы я еще получила такой богатый и бесценный опыт. И особенно большое спасибо за приказ об увольнении!” – написала Зоя Мельник.

Напомним, Зоя Мельник ранее публично заявляла о провале реформ и грубых нарушениях в Патрульной полиции.